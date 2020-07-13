Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Режиссер Андрей Кончаловский объяснил замену во МХАТе, которая вызвала огромный резонанс в прессе. Речь идет о поставленном им спектакле «Сцены из супружеской жизни». Партнером актрисы Юлии Высоцкой по сцене вместо Александра Домогарова, как сообщалось, станет Гоша Куценко.

«В спектакле задействован новый артист со своей индивидуальностью!» — заявил 82-летний режиссер в комментарии «Вечерней Москве».

Он добавил, что с приходом нового актера образ главного героя несколько изменится.

В своем Инстаграм муж Юлии Высоцкой был более многословен. Его публикация - попытка ответить на вопросы журналистам всех изданий сразу и в одночасье.

«Многие издания задают мне вопросы по поводу ситуации со спектаклем «Сцены из супружеской жизни», который я поставил в МХАТ им. М. Горького», - начал режиссер вступительное слово.

Затем он похвалил Домогарова. Кончаловский отметил, что Александр замечательный артист и прекрасно играл свою роль.

«Но он решил уйти, значит, у него на это были причины», - отметил он.

Кончаловский и Высоцкая хотели, чтобы с его уходом спектакль не умер, его жизнь продолжилась. Поэтому предложили роль Куценко, и тот согласился.

«Гоша обнюхал все уголки декораций и теперь, думаю, еще месяца два будет обнюхивать роль, работать над ней. Но уже сейчас понятно, что спектакль складывается», - заверил режиссер.

Первый показ спектакля с Куценко - 2 октября 2020 года.

Напомним: несколько месяцев назад Александр Домогаров покинул МХАТ имени Горького, назвав его «лжетеатром», пояснив, что стал «заложником некрасивой ситуации».