Дубовицкая заявила, что никогда не дружила с Петросяном

Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая в студии программы «Судьба человека» заявила, что никогда не дружила с Евгением Петросяном, но у нее были нормальные с ним отношения.

В 1987 году юморист появился в первом выпуске программы «Аншлаг». Дубовицкая призналась, что раньше она ладила с Мишей Евдокимовым, с Кларой Новиковой, с Володей Винокуром, с Мишей Задорновым, однако она часто со всеми ссорилась. Дубовицкая также отметила, что многие ее друзья уже ушли из жизни, из-за чего ей очень плохо.

Также телеведущая рассказала, как ей не раз приписывали романы и неоднократно на ней «женили» Владимира Винокура.

По словам Дубовицкой, Винокур открылся российской публике благодаря ей. Как-то ведущей в руки попали две кассеты с его выступлениями-пародиями, после чего она пригласила его в «Аншлаг». Однако Дубовицкая заявила, что романтических отношений с Винокуром у нее никогда не было, хотя СМИ считали ее и Винокура женой и мужем.

Однажды в Туле журналист спросил Дубовицкую, почему ее муж так часто меняет прически. Как выяснилось, он имел ввиду Винокура. Телеведущая удивилась такому заявлению, хотя в те годы Винокур во всех ее программах участвовал. Дубовицкая даже сочла, что он - ее талисман.

«Аншлаг» также свел Регину Дубовицкую и Михаила Задорнова. Более 30 лет назад у них был платонический роман. На тот момент они оба были несвободны.

Регина Дубовицкая вот уже много лет живет в браке с физиком Юрием Айвазяном. По словам телеведущей, она счастлива и секрет их семейного благополучия заключается в том, что у каждого свое дело, пишет Телепрограмма .

Супруги вырастили единственную дочь Илону. Она подарила им внучку, которую назвали в честь Регины. Говоря о своей профессии, 71-летняя телеведущая подчеркнула, что только работа ее спасает. Она также вспомнила, что в 1987 году начальство не хотело утверждать название юмористической передачи, но в итоге ей удалось их переубедить.

«Благодаря названию программа до сих пор пользуется популярностью», — сказала телеведущая.