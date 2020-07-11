Настя Ивлеева подарила Элджею часы за 7 млн рублей

Сегодня, 16:15

Александр Зуев

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Настя Ивлеева подарила Элджею часы за 7 млн рублей
Настя Ивлеева и Элджей

Элджей (Алексеей Узенюк) и Настя Ивлеева шумно отметили годовщину свадьбы, выход нового клипа Cadillac и день рождения рэпера. В подарок от возлюбленной музыкант получил роскошные подарки. Экстравагантный рэпер не без удовольствия продемонстрировал часы люксового бренда Audemars Piguet с циферблатом, украшенным белыми бриллиантами, браслетом-ремешком, выполненным из белого золота и сияющих камней. Такая роскошная вещица стоит около 7 млн рублей. За эту сумму можно приобрести однокомнатную квартиру в Москве. Но для любимого мужа Насте ничего не жалко, поэтому она преподнесла Элджею еще и аксессуары - блинги из золота и бриллиантов, популярные в хип-хоп-среде.

26-летний музыкант остался доволен, о чем сообщил в Инстаграме:

«Короче, я в шоколаде».

А Ивлеева ему ответила:

«Просто люблю тебя, пупсик, и человек ты хороший».

Настя Ивлеева - популярный и высокооплачиваемый блогер. 29-летняя девушка ведет шоу «Орел и Решка». Рэпер Элджей тоже не бедствует, поэтому не скупиться на дорогостоящие презенты для Насти. Так, он уже ей подарил несколько спортивных машин. Настя также любит похвастаться винтажными вещами известных брендов, подаренными ей мужем.

Супруги зарабатывают на рекламе в Инстаграме. Судя по всему, совокупный доход Ивлеевой позволяет ей выложить 7 миллионов рублей за подарок мужу, пишет WMJ.ru

Ранее поклонники Насти и Элджея критиковали супругов за их любовь к роскоши и показухе. Напомним, Настя Ивлеева и Элджей поженились в прошлом году. Их бракосочетание состоялось тайно, а торжество прошло в скромной обстановке.

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