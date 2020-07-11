Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков резко похудел после реанимации

С актером Михаилом Казаковым, известным по роли Ильи Полежайкина в популярном сериале «Папины дочки», произошел несчастный случай. Михаил пытался сделал эффектное фото с крыши пятого этажа, оступился и упал с 12-метровой высоты. Актер получил тяжелейшие травмы обеих ног. Ему повезло, ведь все могло закончится весьма плачевно. Михаил попал в реанимацию, после чего изменился до неузнаваемости. В больнице молодой человек проведет не менее полугода, после чего ему придется передвигаться с помощью костылей и учиться заново ходить. Но Михаил полон оптимизма, держится молодцом и не унывает.

О своем состоянии он рассказывает поклонникам в Instagram. На опубликованном в соцсети снимке 32-летний актер выглядит уставшим, похудевшим и изнеможенным. Поклонники переживают о здоровье артиста и желают ему поскорее выздороветь и выписаться из больницы, пишет 7Дней.ру .

«Миша, как похудел!», «Выздоравливайте скорее, а то совсем отощаете там!», «Какой кошмар! Что с вами?», «Только улыбка и осталась!», — высказались поклонники.

Действительно Михаил заметно отощал, но с другой стороны, это пошло ему на пользу, так как из пухлощекого подростка он превратился в привлекательного парня с очерченными скулами.