Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

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Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин

Андрей Губин вновь спел для публики - впервые за последние 15 лет. Еще в начале 2020 года очень популярный в прошлом певец, заявил о том, что не собирается возвращаться на сцену. А на днях он все же спел для публики - с участником проекта «Голос» Ильей Бардо песню Леонида Агутина «На сиреневой луне». Видеоролик Илья опубликовал на своей странице в Instagram. Как рассказал потом Бардо, они с Андреем познакомились в одном из заведений Москвы. Илья считает певца настоящим профессионалом. А кроме того - скромным, добрым и порядочным человеком. Другими словами, звезда «Голоса» Губина очень уважает.

Приняв во внимание некоторые аспекты, поклонники решили, что музыканты пели в одном из караоке-клубов. Выступление большинство приняли на «ура» и признались, что надеются, что Губин все же вернется на сцену. Многим очень понравился голос певца - «особенный».

В конце прошлого года продюсер Тарас Вашишин заявлял, что Андрей Губин планирует скорое возвращение в мир шоу-бизнеса. Однако вскорости сам музыкант опроверг эту информацию, объяснив, что из-за болезни он не сможет полноценно работать и часто выступать. Последний раз перед публикой Андрей выступил в 2005 году на сцене Кремлевского дворца.

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