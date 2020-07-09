Сериал «Сваты» остался без двух главных героев

Сегодня, 16:13

Ольга Громова

0

Image 16+
Сериал «Сваты» остался без двух главных героев

В новом седьмом сезоне сериала «Сваты» зрители не увидят двух полюбившихся им героев. Речь о родителях Ольги Ковалевой-Беркович, которых играли актеры Владимир Зельдин и Ольга Аросева. К сожалению, их уже нет в живых.

После того, как они скончались, создатели сериала хотели роли Зельдина и Аросевой отдать другим актерам. Позже они свое мнение изменили и решили вообще вывести их из картины.

Ранее в «Сватах» уже неоднократно меняли героев, но на этот раз, видимо, сошлись во мнении, что Зельдина и Аросеву заменить просто невозможно.

Напомним: недавно актер Федор Добронравов рассказал, что в связи с пандемией коронавируса съемки сериала перенесли на 2021 год. Но сегодня актер Данила Белых, который в «Сватах» играет роль Максима Ковалева, опубликовал яркий кадр со съемочной площадки и заинтриговал поклонников.

Все главные герои на снимке собрались за праздничным столом.

«Повзрослели наши дети», - подписал он его, отметив, что снимок был сделан за кадром.
«Всем, кто снимал, гримировал, светил, одевал, отвозил, выдавал, крутил, готовил, прибивал, любил, дома ждал — всем вам большая благодарность», - написал Белых.

Из этого некоторые зрители пришли к выводу, что съемки нового сезона завершены. Осталось только свести сериал и надо ожидать его появления на экранах.

View this post on Instagram

«Повзрослели наши дети» ?? За кадром «СВАТОВ» большои? дружныи? коллектив. Работать в таком режиме-радость для актера. Наверное, в этом и есть химия успеха. Всем, кто снимал,гримировал,светил, одевал, отвозил, выдавал, крутил, готовил, прибивал, любил, дома ждал- всем вам большая благодарность. Тот случаи?, когда и коллеги по цеху и все, кто работал за кадром, составляли единую экосистему:) Уверен, мы обязательно еще? поработаем и выпустим много прекрасного и достои?ного вашего внимания ?? @korolevainna Правда же? #сваты #сваты123456789 #даниилбелых #мывсеждем

A post shared by Даниил Белых (@daniilbelykh) on

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Дочь Глюкозы отчислили из гимназии по причине ее «неординарности»

9-07-2020, 13:24

Андрей Норкин выложил видео с отдыха через месяц после смерти жены

9-07-2020, 11:57

Отец Жанны Фриске хочет защитить деньги Платона от Дмитрия Шепелева

9-07-2020, 10:27

Самойлова помирилась с Джиганом из-за детей

8-07-2020, 21:46

В Петербурге начались съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия»

8-07-2020, 13:21

Шэрон Стоун показала себя в 19-летнем возрасте

8-07-2020, 12:35

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море

8-07-2020, 12:07

Авербух впервые рассказал о своем романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

8-07-2020, 08:46

41-летняя Светлана Хоркина в купальнике произвела фурор

7-07-2020, 16:56

Елена Малышева отправилась в Нью-Йорк

6-07-2020, 18:58

Яхту-ледокол Олега Тинькова за €100 млн спустили на воду

6-07-2020, 17:10

Безработная певица Катя Семенова ютится в однокомнатной квартире с 34-летним сыном

6-07-2020, 14:01

54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз

6-07-2020, 10:51

Лариса Долина возмутила россиян старым заявлением о возможности нарушать ПДД

5-07-2020, 22:30

Актер Александр Петров впервые показал старшую сестру

5-07-2020, 17:49

Актер сериала «Марш Турецкого» рассказал о серьезном заболевании

5-07-2020, 15:56

Дочь Кристины Орбакайте, Клавдию, назвали копией отца

5-07-2020, 09:00

Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети

5-07-2020, 08:34

Изменившаяся до неузнаваемости Татьяна Овсиенко удивила фанатов постаревшим лицом

4-07-2020, 08:42

66-летний Макаревич опубликовал фото с тайной свадьбы

3-07-2020, 16:22

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров