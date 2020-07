Сериал «Сваты» остался без двух главных героев

View this post on Instagram

«Повзрослели наши дети» ?? За кадром «СВАТОВ» большои? дружныи? коллектив. Работать в таком режиме-радость для актера. Наверное, в этом и есть химия успеха. Всем, кто снимал,гримировал,светил, одевал, отвозил, выдавал, крутил, готовил, прибивал, любил, дома ждал- всем вам большая благодарность. Тот случаи?, когда и коллеги по цеху и все, кто работал за кадром, составляли единую экосистему:) Уверен, мы обязательно еще? поработаем и выпустим много прекрасного и достои?ного вашего внимания ?? @korolevainna Правда же? #сваты #сваты123456789 #даниилбелых #мывсеждем