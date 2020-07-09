Сериал «Сваты» остался без двух главных героев

В новом седьмом сезоне сериала «Сваты» зрители не увидят двух полюбившихся им героев. Речь о родителях Ольги Ковалевой-Беркович, которых играли актеры Владимир Зельдин и Ольга Аросева. К сожалению, их уже нет в живых.
После того, как они скончались, создатели сериала хотели роли Зельдина и Аросевой отдать другим актерам. Позже они свое мнение изменили и решили вообще вывести их из картины.
Ранее в «Сватах» уже неоднократно меняли героев, но на этот раз, видимо, сошлись во мнении, что Зельдина и Аросеву заменить просто невозможно.
Напомним: недавно актер Федор Добронравов рассказал, что в связи с пандемией коронавируса съемки сериала перенесли на 2021 год. Но сегодня актер Данила Белых, который в «Сватах» играет роль Максима Ковалева, опубликовал яркий кадр со съемочной площадки и заинтриговал поклонников.
Все главные герои на снимке собрались за праздничным столом.
«Всем, кто снимал, гримировал, светил, одевал, отвозил, выдавал, крутил, готовил, прибивал, любил, дома ждал — всем вам большая благодарность», - написал Белых.
Из этого некоторые зрители пришли к выводу, что съемки нового сезона завершены. Осталось только свести сериал и надо ожидать его появления на экранах.
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«Повзрослели наши дети» ?? За кадром «СВАТОВ» большои? дружныи? коллектив. Работать в таком режиме-радость для актера. Наверное, в этом и есть химия успеха. Всем, кто снимал,гримировал,светил, одевал, отвозил, выдавал, крутил, готовил, прибивал, любил, дома ждал- всем вам большая благодарность. Тот случаи?, когда и коллеги по цеху и все, кто работал за кадром, составляли единую экосистему:) Уверен, мы обязательно еще? поработаем и выпустим много прекрасного и достои?ного вашего внимания ?? @korolevainna Правда же? #сваты #сваты123456789 #даниилбелых #мывсеждем
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