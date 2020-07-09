Сериал «Сваты» остался без двух главных героев

В новом седьмом сезоне сериала «Сваты» зрители не увидят двух полюбившихся им героев. Речь о родителях Ольги Ковалевой-Беркович, которых играли актеры Владимир Зельдин и Ольга Аросева. К сожалению, их уже нет в живых.

После того, как они скончались, создатели сериала хотели роли Зельдина и Аросевой отдать другим актерам. Позже они свое мнение изменили и решили вообще вывести их из картины.

Ранее в «Сватах» уже неоднократно меняли героев, но на этот раз, видимо, сошлись во мнении, что Зельдина и Аросеву заменить просто невозможно.

Напомним: недавно актер Федор Добронравов рассказал, что в связи с пандемией коронавируса съемки сериала перенесли на 2021 год. Но сегодня актер Данила Белых, который в «Сватах» играет роль Максима Ковалева, опубликовал яркий кадр со съемочной площадки и заинтриговал поклонников.

Все главные герои на снимке собрались за праздничным столом.

«Повзрослели наши дети», - подписал он его, отметив, что снимок был сделан за кадром.

«Всем, кто снимал, гримировал, светил, одевал, отвозил, выдавал, крутил, готовил, прибивал, любил, дома ждал — всем вам большая благодарность», - написал Белых.

Из этого некоторые зрители пришли к выводу, что съемки нового сезона завершены. Осталось только свести сериал и надо ожидать его появления на экранах.