47-летнюю Наташу Королеву заподозрили в беременности

47-летнюю Наташу Королеву заподозрили в поздней беременности. Поводом для слухов об интересном положении знаменитости послужило недавнее видео, которое записала артистка.

Недавно украинский рэпер Потап объявил конкурс на песню и танец, в котором с удовольствием принимают участие не только фанаты, но и знаменитости. Испытать судьбу и поучаствовать решила и Наташа Королева. Певица станцевала под одну из композиций Потапа и показала свое творчество.

Перед камерой она предстала в совершенно странном наряде - в купальнике, поверх которого наброшен голубой полушубок. Примечательно, что Наташа Королева старательно удерживает его полы, чтобы они ненароком не распахнулись.

Фанаты Потапа тут же решили, что знаменитость скрывает свой округлившийся животик.

"У Королевой интересное положение. Или мне показалось?", "Кажется, беременна", "100 процентов беременна", - пишут в комментариях.

Правда, часть подписчиков предположила, что артистка на самоизоляции сильно располнела, и теперь у нее на самом деле большой живот. Не от беременности, а от чревоугодия.

Напомним: у Натальи уже есть ребенок - 18-летний сын Архип.