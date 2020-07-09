Бари Алибасов получил необратимые изменения мозга на фоне алкоголизма

Бари Алибасов-младший, сын российского продюсера Бари Алибасова, рассказал о необратимых нарушениях коры головного мозга у отца.

По его словам, развились они на фоне алкоголизма. Так, медики диагностировали у 73-летнего мужа Федосеевой-Шукшиной корсаковский психоз.

Обычно корсаковский психоз появляется на последней, третьей, стадии алкоголизма.

В том, что у Бари Каримовича это заболевание и необратимые изменения в мозге, его сын винит приятелей знаменитости. По его утверждению, группа лиц организовала и совершила на него алкогольное покушение. Якобы в течение мая эти люди приходили к Алибасову домой и целенаправленно спаивали его.

В итоге уже 1 июня продюсер «На-на» дошел до критического состояния, и если бы не скорая, неизвестно, был ли он в живых.

Алибасов-младший говорит, что в числе этих злоумышленников жена Бари Каримовича Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Ольга, пишет «Комсомольская правда».

Он добавил, что прогнозы медиков не радуют и что шансы его отца на выздоровление совсем мизерные - всего 2 процента.

Продюсер до августа будет находиться на лечении в психиатрической клинике №1 в Москве, а потом его ждет реабилитация в Калининграде в течение двух последующих лет.