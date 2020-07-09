Принцесса Диана пыталась покончить с собой

Сегодня, 10:57

Анна Лисова

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Принцесса Диана пыталась покончить с собой

Тайный дневник принцессы Дианы открыл миру немало фактов из ее жизни, о которых ранее широкой общественности не было известно. 

О некоторых из них написал австралийский журнал New Idea. 

Тайный дневник Дианы Спенсер появился после того, как вести записи ей посоветовал психотерапевт. Он объяснил ей, что описывая на бумаге собственные эмоции, она сможет легче преодолеть депрессивное состояние. К психотерапевту принцесса Диана обратилась, поскольку у нее не раз возникали суицидальные мысли. 

«Я была так подавлена, что могла пойти на все. Я попыталась нанести себе увечья», — писала она в дневнике.

Из этого дневника стало известно и о причинах булимии у принцессы Дианы. Оказалось, что принц Чарльз часто критиковал ее фигуру. Поэтому она начала серьезно ограничивать себя в еде и вызывала нередко принципы рвоты, опасаясь лишнего веса. 

Напомним, свадьба Дианы Френсис Спенсер и принца Чарльза состоялась 29 июля 1981 года. Развелись они 28 августа 1996-го, после чего Диана была лишена права именоваться членом королевской семьи, но титул принцессы Уэльской за ней был сохранен. Спустя год после развода, 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в аварии, которая произошла в Париже. 

 

 

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