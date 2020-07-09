Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

Этим летом пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в планы многих россиян, в том числе и звезд шоу-бизнеса. Например, Ксения Собчак заявила, что даже ее деньги и возможности не позволяют отправиться за границу.

Но Ксения больше заботится не о себе, а о сыне Платоне. Недавно, маленький мальчик стал спрашивать маму, почему их семья так долго не была на море. На это Ксения ответила, что сама не знает, почему так вышло.

«Друзья уже улетели, кто по иностранному паспорту, кто по «медицинским нуждам», а мы ходим в бассейн и не унываем!» - написала Собчак в Инстаграме.

Она также опубликовала архивное фото, сделанное, судя по всему, на Мальдивских островах. На фото Ксения с сыном изображены на фоне лазурного берега.

Примечательно, что на пост Ксении ответила одна из подписчиц, проживающая в Крыму. Женщина просит россиян не приезжать на полуостров. Она пояснила, что вчера в Севастополе она стояла в пробке два часа.

Возмущенная крымчанка в сердцах написала: «Ненавижу этих отдыхающих. Их наехало столько!».

В этом году из-за закрытия границ многие отечественные звезды отправились отдыхать на российские курорты. Но Собчак пока не решилась даже на такой скоромный по ее меркам отдых.