Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

Вопрос от сына: «Мама,а почему мы так долго уже не были на море?» . Я и сама не знаю ,сынок . Друзья уже улетели,кто по иностранному паспорту,кто по «медицинским нуждам»,а мы ... ходим в бассеи?н и не унываем!?? #патриоты wearing @wos.brand