Беременная звезда «Дома-2» Саша Черно устроила погром в роддоме

Известная участница телепроекта «Дом-2» Саша Черно находится на последних месяцах беременности. Недавно будущая мама разозлилась на врача и устроила погром в медучреждении. Инцидент произошел на днях, когда скандалистка прошла обследование в роддоме. На приеме врач сказал даме с пышными формами, что женщинам с лишним весом рискованно рожать самим, поэтому Саше, вероятно, сделают кесарево сечение. Замечание гинеколога сильно задело Сашу, да так, что она пошла вразнос. Вскоре беременная угомонилась, затем принесла извинения и возместила нанесенный ущерб.

Ее муж Иосиф Оганесян пришел в ужас от состояния жены, хотя признался, что Саша зачастую устраивает скандалы, действующим лицом которых оказывался он сам. Все же Иосиф не мог объяснить неадекватное поведение супруги. Один из участников телестройки предположил, что после скандальной сцены Черно едва ли может рассчитывать на хорошее отношение к ней медперсонала.

После рождения малыша Саше придется на время уйти из проекта и посвятить себя первенцу. Сейчас они с мужем подыскивают жилье в столице, где им будет комфортно воспитывать ребенка.