Муж бросил Татьяну Абрамову из-за диагноза сына

Сегодня, 13:16

Александр Зуев

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Муж бросил Татьяну Абрамову из-за диагноза сына
Актриса Татьяна Абрамова

Актриса Татьяна Абрамова рассказала Борису Корчевникову, ведущему шоу «Судьба человека», как спасала сына от онкологии. Первым мужем Татьяны стал оператор Сергей Кулишенко. У супругов родились сыновья Иван и Александр. С младшим сыном Сашей в годовалом возрасте случилась беда - он перенес менингит. Позже у него диагностировали нейробластому – агрессивную форму рака. Опухоль увеличилась до огромных размеров за считанные месяцы. Татьяна бросила все свои силы на лечение сына. Она очень много работала, поскольку для лечения в Германии были необходимы колоссальные средства. Тот период стал для актрисы самым тяжелым в ее жизни. Именно тогда ее бросил муж. Сергей, потрясенный диагнозом сына, оставил жену с больным ребенком на руках.

В беседе с ведущим шоу Татьяна призналась, что не держит зла на мужа. По ее словам, они расстались по обоюдному согласию. В какой-то момент актриса решила, что ей легче будет без мужа. Татьяна сочла, что на супруга повлияла новость о страшной болезни сына.

Абрамовой помогла вера в бога, она стала часто ходить в храмы. В день первой операции сына они с мужем шесть часов подряд читали молитву вслух. Так или иначе, но Сергей часто навещал Сашу в Германии. По словам актрисы, сын очень был рад видеть отца. Абрамова нашла поддержку у коллег, в том числе у многодетной мамы Марии Порошиной, которая была поражена стойкостью Татьяны. Кстати, Татьяна Абрамова и Мария Порошина вместе снимались в сериале «Всегда говори всегда».

«Я поражаюсь мужеству Тани. Я бы не выжила в этой ситуации и опустила бы руки», — сказала Мария, которая также присутствовала в студии, пишет StarHit.ru.

Сейчас 45-летняя Татьяна Абрамова замужем за коллегой Юрием Беляевым, который старше ее на 27 лет. Но актрису совершенно не смущает разница в возрасте. Как она отмечает, ее нынешний муж склонен к авантюрам.

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