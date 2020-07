В сети опубликовали видео с отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович

View this post on Instagram

Прошло только три месяца с тех пор, как Агата Муцениеце обвинила своего тогда еще мужа Павла Прилучного в домашнем насилии. В середине июня пара оформила развод официально. Сеи?час мы снова наблюдаем семеи?ную идиллию, однако 32-летнии? актер уже встречается с новои? девушкои?. Избранницеи? Прилучного стала звезда сериала «Папины дочки» актриса Мирослава Карпович. Пока Агата занимается съемками в Москве, Павел и Мирослава решили поехать в отпуск в Ялту вместе с детьми актера — 4-летнеи? Миеи? и 7-летним Тимофеем. Один из жарких крымских днеи? компания решила провести в местном аквапарке, где их и удалось застать Super. Судя по всему, Карпович без труда нашла общии? язык с дочерью и сыном Прилучного — она играла с детьми и носила на руках маленькую Мию. Как вам новая пара? #superru #эксклюзив