В сети опубликовали видео с отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович

Сегодня, 11:54

Ольга Громова

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В сети опубликовали видео с отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович
Павел Прилучный и Мирослава Карпович

Изданию Super удалось «застукать» на отдыхе в Ялте Павла Прилучного и Мирославу Карпович. Вместе с ними были и дети актера. 15 июня Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись после девяти лет брака. Поклонники этой звездной пары, похоже, не могут смириться с тем, что красивой истории любви пришел конец.

Тем больше их раздражает новая история любви «мажора» - с Мирославой Карпович, звездой сериала «Папины дочки». Слухи о романе появились еще несколько недель назад, но не находили должного подтверждения. Но теперь уж точно в этом сомнений нет. Не успел еще штамп о разводе высохнуть, как Павел Прилучный решил выгулять свою новую пассию на морском побережье. Недавно в сеть закинул фото случайный прохожий, узнавший среди отдыхающих знаменитостей. Однако качество оставляло желать лучшего, лиц почти не было видно.

Теперь же застукать знаменитостей в Ялте с поличным удалось изданию Super. Лица Павла и Мирославы видны отчетливо. В компании с ними находились и дети. Карпович, вероятно, удалось поладить с ними. Так, на одном из снимков она держит на руках 4-летнюю Мию, а 7-летний Тимофей стоит рядом.

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Прошло только три месяца с тех пор, как Агата Муцениеце обвинила своего тогда еще мужа Павла Прилучного в домашнем насилии. В середине июня пара оформила развод официально. Сеи?час мы снова наблюдаем семеи?ную идиллию, однако 32-летнии? актер уже встречается с новои? девушкои?. Избранницеи? Прилучного стала звезда сериала «Папины дочки» актриса Мирослава Карпович. Пока Агата занимается съемками в Москве, Павел и Мирослава решили поехать в отпуск в Ялту вместе с детьми актера — 4-летнеи? Миеи? и 7-летним Тимофеем. Один из жарких крымских днеи? компания решила провести в местном аквапарке, где их и удалось застать Super. Судя по всему, Карпович без труда нашла общии? язык с дочерью и сыном Прилучного — она играла с детьми и носила на руках маленькую Мию. Как вам новая пара? #superru #эксклюзив

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Фанаты переживают за психологическое здоровье Агаты Муцениеце. Они представляют, как больно видеть ей мужа, хоть и бывшего, с другой. А то, что та другая держит на руках ее детей, еще больнее.

«Как больно и обидно за Агату. Ах...», «Каково же это Агате смотреть, как ее детей обнимает эта девица?», «Ладно мужа забрала, но втягивать в это детей — это беспредел», — Карпович адресовали не самые лестные эпитеты.

Напомним, три месяца назад Агата Муцениеце обвинила мужа в домашнем насилии, призналась, что он ее избивал. Это и стало причиной их развода.

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