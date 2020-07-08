В сети опубликовали видео с отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович

Изданию Super удалось «застукать» на отдыхе в Ялте Павла Прилучного и Мирославу Карпович. Вместе с ними были и дети актера. 15 июня Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись после девяти лет брака. Поклонники этой звездной пары, похоже, не могут смириться с тем, что красивой истории любви пришел конец.

Тем больше их раздражает новая история любви «мажора» - с Мирославой Карпович, звездой сериала «Папины дочки». Слухи о романе появились еще несколько недель назад, но не находили должного подтверждения. Но теперь уж точно в этом сомнений нет. Не успел еще штамп о разводе высохнуть, как Павел Прилучный решил выгулять свою новую пассию на морском побережье. Недавно в сеть закинул фото случайный прохожий, узнавший среди отдыхающих знаменитостей. Однако качество оставляло желать лучшего, лиц почти не было видно.

Теперь же застукать знаменитостей в Ялте с поличным удалось изданию Super. Лица Павла и Мирославы видны отчетливо. В компании с ними находились и дети. Карпович, вероятно, удалось поладить с ними. Так, на одном из снимков она держит на руках 4-летнюю Мию, а 7-летний Тимофей стоит рядом.

Фанаты переживают за психологическое здоровье Агаты Муцениеце. Они представляют, как больно видеть ей мужа, хоть и бывшего, с другой. А то, что та другая держит на руках ее детей, еще больнее.

«Как больно и обидно за Агату. Ах...», «Каково же это Агате смотреть, как ее детей обнимает эта девица?», «Ладно мужа забрала, но втягивать в это детей — это беспредел», — Карпович адресовали не самые лестные эпитеты.

Напомним, три месяца назад Агата Муцениеце обвинила мужа в домашнем насилии, призналась, что он ее избивал. Это и стало причиной их развода.