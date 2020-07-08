Гоген Солнцев купил престарелой жене место на кладбище

Гоген Солнцев позаботился о своей супруге-пенсионерке. Скандальный шоумен как практичный человек решил приобрести 65-летней Катерине Терешкович место на кладбище. Гоген собирается похоронить свою Катю на сельском кладбище в Брянской области, хотя капризная женщина мечтала обрести свое последнее пристанище на престижном Троекуровском в Москве, возле певицы Юлии Началовой. Но Солнцев счел, что Катерине будет хорошо лежать за городом, возле леса и речки. Как выяснилось, он прикупил сразу два места. Дело в том, что Терешкович хочет, чтобы Гоген был похоронен рядом с ней. Но, как сказал шоумен, второе место предназначено для захоронения его подруги Лиды, которая тоже не девочка.

Престарелая жена, видимо, сильно насолила Гогену. Он лечил ее от алкоголизма, терпел ее сцены ревности к подруге Лидии, старался приобщить истеричную супругу к труду. Гоген считает, что у его престарелой жены слишком большие запросы, которые могут пустить его по миру. Его избалованная супруга все еще надеется быть похороненной возле звезд, ведь себя она тоже считает одной из них.

Так, недавно Терешкова изъявила желание купить место в деревне Крекшено, где находится семейное захоронение родственников Анастасии Заворотнюк. Напомним, что Солнцев и Терешкович поженились два года назад. Тогда, как рассказывал шоумен, их супружеская жизнь была просто сказочной.

«У нас со старухой было все: и постоянные путешествия, и романтика, и яркий секс», - признался Гоген.

Ему казалось, что он счастлив и значительную разницу в возрасте он даже не замечал. Но вскоре Екатерина начала безудержно пить. Солнцев считает, что это произошло из-за популярности, которая обрушилась на нее после участия в шоу. Дело дошло до того, что пьющую женщину стали узнавать дворовые алкаши, которые предлагали ей выпить. В какой-то момент Катя стала приглашать своих собутыльников домой, что приводило Гогена в ужас. По его словам, с виду Катерина - бабушка-божий одуванчик, но на самом деле она - настоящая тигрица.

Шоумен отправлял жену на лечение в специализированный центр, но и там взбалмошная старушка находила алкоголь. И только усилия медиков помогли женщине победить пагубную привычку. После этого в дом Гогена пришел мир, у супругов наладилась интимная жизнь. Когда Катя пила, ему все говорили:

«Брось ее. Она из тебя все соки выжимает!».

Гоген подумывал о том, чтобы расстаться с Катей, но ему было ее жаль. Если старуха умрет, то он не будет себя винить за то, что не было сделано, заявил Гоген. У супругов разница возрасте — 26 лет, но Гоген считает, что жена, хоть и старше, но едва ли она может превосходить его по умственному развитию, пишет StarHit.ru . Гоген жалеет о том, что перед женитьбой не спросил у Катерины справку из психиатрического диспансера.

Гоген, Катя и подруга шоумена Лида проводят лето за городом, где у супругов большой участок. Катерина обрабатывает грядки по восемь часов в сутки, хотя раньше отказывалась работать, подчеркивая, что она - не колхозница. Однако муж ей сказал:

«Катя, в мире бушует коронавирус! Может случиться, что нам жрать будет нечего. Ты хочешь сдохнуть не от старости, а от голода?».

После этих слов Катерина даже научилась доить козу.