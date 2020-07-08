Семья Михаила Ефремова готовится к худшему

Ресторатор Татьяна Беркович дружит с Михаилом Ефремовым на протяжении четверти века. Она вхожа в дом актера, а также знает всех его жен и детей. Татьяна одной из первых приехала на место ДТП и провела ночь в больнице, куда доставили пострадавшего в аварии Сергея Захарова. В интервью Беркович рассказала, что семья виновника смертельной аварии готовится к худшему. По словам ресторатора, и жена, и дети Ефремова знают, что их ждет.

Она пояснила, что они готовятся к тому, что останутся без кормильца. Супруга актера, звукорежиссер Софья Кругликова - мать троих детей: 15-летней Веры, 13-летней Надежды и 10-летнего Бориса. Беркович уверена, что если Ефремова после суда отправят в колонию, то его дочери Вере придется подрабатывать, чтобы помочь маме прокормить семью. У Ефремова есть еще трое детей от предыдущих браков и некоторым из них тоже нужна материальная поддержка. Ресторатор говорит, что Ефремова нельзя назвать богатым человеком: его дача в Юрмале не похожа на дворец, да и квартира в Москве не выглядит, как элитное жилье. По словам Беркович, Михаил нуждается в общении с батюшкой. Ефремову нужен человек, который с духовной точки зрения помог бы справиться с переживаниями, отмечает она.

Отметим, что расследование по уголовному делу, фигурантом которого стал Михаил Ефремов, уже завершено. В этой неприятной истории не все так просто, как казалось ранее. Сейчас актеру, который находится под домашним арестом, разрешено общаться только с адвокатом, следователями и семьей, пишет StarHit.ru .

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов выпил в баре и сел за руль. Его джип протаранил фургон, которым управлял Сергей Захаров. Водитель фургона сильно пострадал и скончался в больнице. В отношении Ефремова завели уголовное дело за пьяную езду.