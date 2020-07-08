Семья Михаила Ефремова готовится к худшему

Вчера, 21:57

Александр Зуев

0

Image 16+
Семья Михаила Ефремова готовится к худшему
Семья Михаила Ефремова

Ресторатор Татьяна Беркович дружит с Михаилом Ефремовым на протяжении четверти века. Она вхожа в дом актера, а также знает всех его жен и детей. Татьяна одной из первых приехала на место ДТП и провела ночь в больнице, куда доставили пострадавшего в аварии Сергея Захарова. В интервью Беркович рассказала, что семья виновника смертельной аварии готовится к худшему. По словам ресторатора, и жена, и дети Ефремова знают, что их ждет.

Она пояснила, что они готовятся к тому, что останутся без кормильца. Супруга актера, звукорежиссер Софья Кругликова - мать троих детей: 15-летней Веры, 13-летней Надежды и 10-летнего Бориса. Беркович уверена, что если Ефремова после суда отправят в колонию, то его дочери Вере придется подрабатывать, чтобы помочь маме прокормить семью. У Ефремова есть еще трое детей от предыдущих браков и некоторым из них тоже нужна материальная поддержка. Ресторатор говорит, что Ефремова нельзя назвать богатым человеком: его дача в Юрмале не похожа на дворец, да и квартира в Москве не выглядит, как элитное жилье. По словам Беркович, Михаил нуждается в общении с батюшкой. Ефремову нужен человек, который с духовной точки зрения помог бы справиться с переживаниями, отмечает она.

Отметим, что расследование по уголовному делу, фигурантом которого стал Михаил Ефремов, уже завершено. В этой неприятной истории не все так просто, как казалось ранее. Сейчас актеру, который находится под домашним арестом, разрешено общаться только с адвокатом, следователями и семьей, пишет StarHit.ru.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов выпил в баре и сел за руль. Его джип протаранил фургон, которым управлял Сергей Захаров. Водитель фургона сильно пострадал и скончался в больнице. В отношении Ефремова завели уголовное дело за пьяную езду.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Дочь Глюкозы отчислили из гимназии по причине ее «неординарности»

Вчера, 13:24

Андрей Норкин выложил видео с отдыха через месяц после смерти жены

Вчера, 11:57

Отец Жанны Фриске хочет защитить деньги Платона от Дмитрия Шепелева

Вчера, 10:27

Самойлова помирилась с Джиганом из-за детей

8-07-2020, 21:46

В Петербурге начались съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия»

8-07-2020, 13:21

Шэрон Стоун показала себя в 19-летнем возрасте

8-07-2020, 12:35

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море

8-07-2020, 12:07

Авербух впервые рассказал о своем романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

8-07-2020, 08:46

41-летняя Светлана Хоркина в купальнике произвела фурор

7-07-2020, 16:56

Елена Малышева отправилась в Нью-Йорк

6-07-2020, 18:58

Яхту-ледокол Олега Тинькова за €100 млн спустили на воду

6-07-2020, 17:10

Безработная певица Катя Семенова ютится в однокомнатной квартире с 34-летним сыном

6-07-2020, 14:01

54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз

6-07-2020, 10:51

Лариса Долина возмутила россиян старым заявлением о возможности нарушать ПДД

5-07-2020, 22:30

Актер Александр Петров впервые показал старшую сестру

5-07-2020, 17:49

Актер сериала «Марш Турецкого» рассказал о серьезном заболевании

5-07-2020, 15:56

Дочь Кристины Орбакайте, Клавдию, назвали копией отца

5-07-2020, 09:00

Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети

5-07-2020, 08:34

Изменившаяся до неузнаваемости Татьяна Овсиенко удивила фанатов постаревшим лицом

4-07-2020, 08:42

66-летний Макаревич опубликовал фото с тайной свадьбы

3-07-2020, 16:22

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров