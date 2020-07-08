Пелагея ответила Телегину встречным иском

Певица Пелагея подала встречный иск на хоккеиста Ивана Телегина по поводу бракоразводного процесса. Во время очередного слушания адвокат исполнительницы сообщил, что она готова разделить свои счета с супругом, но при некоторых условиях.

Пелагея изначально хотела просто развестись и получать алименты на ребенка в размере положенной по закону одной четвертой части от доходов Телегина. Эта сумма составляет около 800 тысяч рублей. Певица сообщила, что не будет тратить эти деньги, а будет накапливать их, чтобы по достижении совершеннолетия ее ребенок сам мог распоряжаться ими.

Хоккеист же подал в суд на раздел имущества, которое было совместно нажито в браке. Так, Телегин хочет разделить не только совместно купленный дом, который сейчас находится в ипотеке, но и квартиру, приобретенную на средства матери певицы.

Сама Пелагея не комментировала новые факты о разбирательстве. Адвокат певицы заявил, что встречный иск предполагает раздел между супругами не только средств и имущества Пелагеи, но и всех денег со счетов Телегина. В браке спортсмен приобрел себе еще одну квартиру, но он продал ее и присвоил себе эти средства. Также Телегин купил машину приблизительно за 16 миллионов рублей. Защита Пелагеи также отметила, что речь идет о попытке сокрытия Телегиным средств.