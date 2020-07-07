Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Сегодня, 16:28

Александр Зуев

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Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Федор Добронравов отрастил бороду

Федор Добронравов постарел, отрастил бороду и стал похож на деда. Так отозвались о внешности таганрогского актера поклонники, когда увидели его свежие фото, сделанные во время отдыха под Астраханью. По мнению подписчиков, отросшая в период карантина седая борода превратила звезду «Сватов» в древнего старика, да так, что теперь его не узнать. Подписчики даже раскритиковали Донбронравова, который долгое время не посещал парикмахерскую, за внешний вид. Фанаты 58-летнего актера не понимают, что с ним произошло, и попросили его привести себя в порядок - вернуть прежний облик.

«Эта борода вас очень старит. Прямо как дед Мазай»; «Как дед с бородой, но все равно любим вас!»; «Верните нам прежнего Федора Добронравова, настаиваем!» — возмущаются подписчики.

Но Федор Викторович, который не является завсегдатаем Инстаграма, ничего не ответил поклонникам. Сейчас ему не до это, он просто наслаждается летним отдыхом и рыбалкой. Кстати, недавно артист похвастался богатым уловом в Сети.

«Если есть рай, то он где-то в Астраханской области», — сообщил он.

Напомним, что седьмой сезон сериала «Сваты», выхода которого ждут тысячи поклонников, зрители смогут увидеть в 2021 году.

Ранее ходили слухи, что Добронравов плохо себя чувствует, поэтому не примет участие в новом сезоне.

«Пишут, что я умер, или в больнице лежу — уже смешно», — негодует артист.

Ему очень не нравятся такие сообщения. Он считает, что писать такое - это подло, так как от подобной информации с близкими ему людьми может что-то случиться.

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