Дочь Глюкозы отчислили из гимназии по причине ее «неординарности»

13-летнюю дочь Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как певица Глюк’oZа, исключили из гимназии. Причина в ее «неординарности». Девочка Лида, решившая пойти по стопам своей звездной матери и петь в мультяшных клипах, отличилась эпатажной внешностью. Александр Чистяков, отец Лиды, рассказал, что его дочь решила проявить индивидуальность. Она одевалась не так, как того требуют правила гимназии, и это не понравилось директору гимназии. В итоге Лиду решили отчислить.

«Выгнали за характер, за нарушение дресскода, за то, что она неординарна. Училась она хорошо», - объяснил Чистяков.

О том, что Лиду отчислили, семья узнала за неделю до нового учебного года. Девочка тяжело переносила отчисление, появлялись депрессивные настрои. Однако вскоре родители пристроили ее в творческую школу Сергея Казарновского, поэтому упаднические настроения исчезли. Но никуда не делось желание заниматься музыкой. Лида вот уже полтора года скрывается за мультяшным персонажем. Родители не спешили ее раскрывать. Хотели понять, готова ли дочь к серьезным занятиям музыкой, нравится она аудитории и ее увлеченность.

Несколько дней назад девочка выпустила свой третий клип под названием «Петарда». И родители пришли к выводу, что дочь - уже готовая артистка. Отец Александр Чистяков этим постом в Инстаграм благословил музыкальную карьеру своей дочери.

«В добрый путь, родная!», - написал он.