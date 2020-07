Дочь Глюкозы отчислили из гимназии по причине ее «неординарности»

View this post on Instagram

Вчера вышел клип нашей старшей дочки @lidus_music #ПЕТАРДА В течение последних полутора лет она уже выпустила 3 песни, но мы с @glukozamusic решили не раскрывать её личность какое-то время. Хотелось понять понравится ли её творчество аудитории и готова ли она будет заниматься музыкой серьёзно. И вот мы решились показать нашу маленькую-большую артистку)) У Лиды был очень сложный год. Её выгнали из школы, где она училась с детского сада. Выгнали за характер, за нарушение дресскода, за то, что она неординарна. Училась она хорошо. Сказали нам об этом за неделю до начала учебного года. Ей было 12. К счастью уже через месяц она оказалась в замечательной творческой школе Сергея Казарновского. Потом был мучительный поиск "точки опоры", новых друзей, протестов, бессонницы. #Петарда была написана именно в этот период и тогда мы захотели сделать клип, который покажет, что творится в голове Лиды, да и любого подростка в её возрасте. Какой шквал эмоций и информации им приходится перерабатывать. Как трудно соответствовать ожиданиям взрослых и сверстников. Как хочется иногда чувствовать себя маленьким ребёнком и мечтать о будущем, как в сказке. Практически все образы мы рисовали со слов Лиды или по её рисункам. Она очень остро чувствует жизнь и живёт в своем потрясающем творческом мире. В добрый путь, родная!!