Дочь Глюкозы отчислили из гимназии по причине ее «неординарности»

Сегодня, 13:24

Ольга Громова

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Дочь Глюкозы отчислили из гимназии по причине ее «неординарности»
Наталья Чистякова-Ионова с дочерью

13-летнюю дочь Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как певица Глюк’oZа, исключили из гимназии. Причина в ее «неординарности». Девочка Лида, решившая пойти по стопам своей звездной матери и петь в мультяшных клипах, отличилась эпатажной внешностью. Александр Чистяков, отец Лиды, рассказал, что его дочь решила проявить индивидуальность. Она одевалась не так, как того требуют правила гимназии, и это не понравилось директору гимназии. В итоге Лиду решили отчислить.

«Выгнали за характер, за нарушение дресскода, за то, что она неординарна. Училась она хорошо», - объяснил Чистяков.

О том, что Лиду отчислили, семья узнала за неделю до нового учебного года. Девочка тяжело переносила отчисление, появлялись депрессивные настрои. Однако вскоре родители пристроили ее в творческую школу Сергея Казарновского, поэтому упаднические настроения исчезли. Но никуда не делось желание заниматься музыкой. Лида вот уже полтора года скрывается за мультяшным персонажем. Родители не спешили ее раскрывать. Хотели понять, готова ли дочь к серьезным занятиям музыкой, нравится она аудитории и ее увлеченность.

Несколько дней назад девочка выпустила свой третий клип под названием «Петарда». И родители пришли к выводу, что дочь - уже готовая артистка. Отец Александр Чистяков этим постом в Инстаграм благословил музыкальную карьеру своей дочери.

«В добрый путь, родная!», - написал он.

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Вчера вышел клип нашей старшей дочки @lidus_music #ПЕТАРДА В течение последних полутора лет она уже выпустила 3 песни, но мы с @glukozamusic решили не раскрывать её личность какое-то время. Хотелось понять понравится ли её творчество аудитории и готова ли она будет заниматься музыкой серьёзно. И вот мы решились показать нашу маленькую-большую артистку)) У Лиды был очень сложный год. Её выгнали из школы, где она училась с детского сада. Выгнали за характер, за нарушение дресскода, за то, что она неординарна. Училась она хорошо. Сказали нам об этом за неделю до начала учебного года. Ей было 12. К счастью уже через месяц она оказалась в замечательной творческой школе Сергея Казарновского. Потом был мучительный поиск "точки опоры", новых друзей, протестов, бессонницы. #Петарда была написана именно в этот период и тогда мы захотели сделать клип, который покажет, что творится в голове Лиды, да и любого подростка в её возрасте. Какой шквал эмоций и информации им приходится перерабатывать. Как трудно соответствовать ожиданиям взрослых и сверстников. Как хочется иногда чувствовать себя маленьким ребёнком и мечтать о будущем, как в сказке. Практически все образы мы рисовали со слов Лиды или по её рисункам. Она очень остро чувствует жизнь и живёт в своем потрясающем творческом мире. В добрый путь, родная!!

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