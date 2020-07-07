Андрей Норкин выложил видео с отдыха через месяц после смерти жены

Едва оправившись от пережитого горя в связи со скоропостижной смертью жены Юлии, Андрей Норкин поехал на курорт. 7 июля он разместил в Инстаграме кадры со своего отдыха. На опубликованном им ролике можно увидеть морскую гладь с виднеющимися вдали белыми парусами. Публикацию Норкин дополнил лишь кратким комментарием:

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Поклонники телеведущего одобрили его решение отправиться на море. Они пожелали Норкину хорошего отдыха и душевного спокойствия после семейной трагедии.Однако нашлись и недоброжелатели, которые упрекнули Норкина в том, что он поехал на курорт, не дождавшись, когда пройдет 40 дней со дня смерти жены. В комментариях к ролику кто-то написал «А где жена?». Многие поклонники телеведущего потребовали от автора комментария немедленно удалить запись, оскорбляющую овдовевшего журналиста. Хейтеры и до того подозревали, что жизнь радиоведущей Юлии Норкиной оборвалась каким-то загадочным образом.

СМИ также писали о том, что жена Норкина якобы покончила с собой из-за измен мужа. Но сам телеведущий поспешил ответить злопыхателям, заявив, что он любил только Юлию и не обязан ни перед кем оправдываться. Андрей возмутился слухам о своей измене и отметил, что очень тяжело переживает внезапную смерть жены.

По официальной версии, у 52-летней Юлии Норкиной случился инфаркт. Ее похоронили на Новодеревенское кладбище в Пушкино 6 июня, пишет Городовой .

Теперь Андрей Норкин - вдовец с четырьмя детьми. Правда, старшие дети уже сами зарабатывают на жизнь - трудятся на телеканале НТВ. Однако у супругов еще два приемных ребенка — Артем и Алексей.