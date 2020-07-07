Отец Жанны Фриске хочет защитить деньги Платона от Дмитрия Шепелева

Сегодня, 10:27

Александр Зуев

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Отец Жанны Фриске хочет защитить деньги Платона от Дмитрия Шепелева
Отец Жанны Фриске

Отец Жанны Фриске, скончавшейся пять лет назад, хочет защитить наследство своей дочери для ее сына Платона от Дмитрия Шепелева. Мужчина намерен отправиться в США, чтобы навести порядок в банковских счетах внука. По словам Владимира Фриске, гражданский муж его покойной дочери ведет себя расточительно. Телеведущий тратит крупные суммы со счетов Платона. Отец звезды отметил, что намерен попросить у банка распечатку расходов и транзакций. Отметим, что квартира в США, принадлежавшая певице, была продана сразу после ее смерти. Вырученные за нее деньги были разделены между родителями Жанны и ее сыном Платоном. Мальчик получит право распоряжаться своей суммой, когда достигнет 18-летия. А до этого средствами распоряжается его отец Дмитрий Шепелев.

Недавно Владимир заявил, что перед смертью его дочь не хотела видеться с Дмитрием, а Шепелев утверждал, что все наоборот. Отец певицы также признается, что со дня смерти дочери прошло пять лет, но боль от потери не угасает, а порой еще больше проявляется. 8 июля Жанне Фриске исполнилось бы 46 лет. Она скончалась от рака головного мозга. Певица длительное время лечилась в одной из клиник в Германии, однако это не помогло. Какое-то время семья заявляла, что Жанна чувствует себя лучше, но 15 июня 2015 года СМИ сообщили новость о ее кончине.

Кстати, Шепелев даже не упомянул в Instagram пятилетие со дня смерти Жанны, пишет Телепрограмма. Он не появляется в социальных сетях с 22 мая. По словам Владимира Фриске, Шепелев не дает ему видеться с Платоном, которому в этом году исполнилось семь лет. Ранее сообщалось, что в день рождения Жанны, жизнь которой так рано оборвалась, родные решили посетить ее могилу.

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