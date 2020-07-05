В Петербурге начались съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия»

Сегодня, 13:21

Александр Зуев

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В Петербурге начались съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия»
Детективный сериал «Тайны следствия»

Поклонники детективного сериала «Тайны следствия», который не теряет популярность уже много лет, могут обрадоваться, ведь накануне стало известно о том, что в Северной столице начались съемки новых эпизодов фильма о работниках прокуратуры Санкт-Петербурга и запутанных делах, которые им приходится расследовать.

В 20-м сезоне старший следователь прокуратуры Мария Швецова, роль которой исполнила Анна Ковальчук, и ее команда продолжат раскрывать преступления. Главная героиня сериала выбрала неженскую профессию, но с виду хрупкая и беззащитная, она уже успела закалиться, проводя многочисленные расследования. Швецова - сторонница доведения расследования до конца, поэтому она часто страдает от нехватки времени на личную жизнь.

В новом сезоне одного из самых успешных проектов телеканала «Россия» Швецову и ее коллег ждут новые испытания на службе. Зрители смогут увидеть, как в сериале режиссеров Егора Баринова и Егора Абросимова разворачиваются события, идет захватывающая борьба характеров и какие сюрпризы преподносят главные герои, пишет Фильм Про. Съемки сериала будут проходить и в Карелии, куда герои отправятся для расследования очередного преступления.

Сценарий сериала подготовили Антон Зинченко и Дмитрий Парменов. В фильме также снимутся Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Наталья Ионова и многие другие.

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