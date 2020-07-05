Авербух впервые рассказал о своем романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

В понедельник, 7 июля, СМИ взорвались новостями о том, что известный 46-летний фигурист Илья Авербух встречается с 25-летней звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой. О романе заговорили о том, как пара «засветилась» в одном из ресторанов, когда нежничала друг с другом. Они сидели за столиком и трогательно держали друг друга за руки.
Илья и Лиза и ранее неоднократно появлялись на светских раутах вместе, но никому и в голову не приходило, что этих знаменитостей связывает нечто большее, чем дружба. Причем, уже довольно давно. Роман Илья Авербуха и Елизаветы Арзамасовой - не выдумки таблоидов. Отношения со звездой «Папиных дочек» актер подтвердил во время своего комментария «СтарХиту».
Изяслав Авербух, отец Ильи Авербуха, как оказалось, уже знаком с Лизой. Это может говорить о том, что у пары намерения очень серьезные. Выбор своего сына он одобрил.
Он добавил, что в курсе серьезного характера избранницы своего сына, которая сыграла Галину Сергеевну в известном сериале. Изяслав Авербух подчеркнул, что ему импонирует, что помимо актерской работы Елизавета занимается благотворительной деятельностью. Актриса является попечителем фонда помощи пожилым людям и инвалидам.
Напомним, ранее Илья Авербух был женат на Ирине Лобачевой. В 2007 году после 12 лет совместной жизни супруги развелись. Сын Мартин остался жить с папой. Разница в возрасте Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой - 21 год.
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