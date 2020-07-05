Авербух впервые рассказал о своем романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

В понедельник, 7 июля, СМИ взорвались новостями о том, что известный 46-летний фигурист Илья Авербух встречается с 25-летней звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой. О романе заговорили о том, как пара «засветилась» в одном из ресторанов, когда нежничала друг с другом. Они сидели за столиком и трогательно держали друг друга за руки.

Илья и Лиза и ранее неоднократно появлялись на светских раутах вместе, но никому и в голову не приходило, что этих знаменитостей связывает нечто большее, чем дружба. Причем, уже довольно давно. Роман Илья Авербуха и Елизаветы Арзамасовой - не выдумки таблоидов. Отношения со звездой «Папиных дочек» актер подтвердил во время своего комментария «СтарХиту».

«Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой — публичные люди. Подтверждаю — мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны», - заявил Авербух, отметив, что возможно кое-что о своих отношениях согласятся рассказать через некоторое время.

Изяслав Авербух, отец Ильи Авербуха, как оказалось, уже знаком с Лизой. Это может говорить о том, что у пары намерения очень серьезные. Выбор своего сына он одобрил.

«Всегда поддерживал и сейчас особенно поддерживаю выбор сына», - заявил отец знаменитого сына в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что в курсе серьезного характера избранницы своего сына, которая сыграла Галину Сергеевну в известном сериале. Изяслав Авербух подчеркнул, что ему импонирует, что помимо актерской работы Елизавета занимается благотворительной деятельностью. Актриса является попечителем фонда помощи пожилым людям и инвалидам.

Напомним, ранее Илья Авербух был женат на Ирине Лобачевой. В 2007 году после 12 лет совместной жизни супруги развелись. Сын Мартин остался жить с папой. Разница в возрасте Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой - 21 год.