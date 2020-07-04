Елена Малышева отправилась в Нью-Йорк

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Елена Малышева отправилась в Нью-Йорк
Елена Малышева

Елена Малышева отправилась в Нью-Йорк, пожелав самой себе «хорошего полёта и мягкой посадки». Знаменитый теледоктор Елена Малышева накануне была замечена пассажирами на борту самолета рейса Москва-Нью-Йорк. Телезвезда отправилась в США, не скрываясь от людей, а, наоборот, привлекая внимание к своему путешествию. Она даже опубликовала несколько сториз в Instagram. В частности, она показала, что мир достаточно медленно возвращается к обычной жизни, в аэропорту совсем малолюдно, а табло свидетельствует всего о трех рейсах.

За океан Малышева полетела провести отпуск. Ведь в США в штате Нью-Джерси у нее имеется приличная недвижимость стоимостью в 6,4 млн долларов. Особняк был приобретен в кредит, оформленный на 30 лет. Кроме дома, на чужбине Малышеву ждут два сына - Юрий и Василий, невестка и внуки.

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