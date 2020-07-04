Безработная певица Катя Семенова ютится в однокомнатной квартире с 34-летним сыном

Российская певица Катя Семенова теперь живет со своим 34-летним сыном, который переехал к ней в начале этого года.

После расставания со своим супругом Михаилом Церишенко певица жила одна в столичной квартире. Теперь она съехалась с сыном. Семенова не стала раскрывать подробности его переезда к ней. Она лишь рассказала, что это было обоюдным желанием.

Исполнительница проживает в довольно скромной квартире в спальном районе Москвы. Она поделилась, что могла себе позволить более просторное жилье, но решила не делать этого. Хотя в квартире всего одна комната и живут еще две собаки, ни певица, ни ее сын неудобств не испытывают.

Семенова сообщила, что не хочет покидать «однушку», потому что она выросла в этой квартире и считает ее своим настоящим домом. Также она рассказала, что сейчас она соблюдает режим самоизоляции и почти не выходит из дома. В свободное время женщина занимается творчеством. Певица отметила, что в ближайшее время в ее планах нет никаких выступлений.