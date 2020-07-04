54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз

Звезда 80-х Валентина Легкоступова, которую многие помнят по хиту «Ягода-малина» еще в июне сообщила своим поклонникам о том, что ей сделали предложение, от которого она не смогла отказаться. В жизни 54-летней певицы появился яхтсмен Юрий Фирсов, который и стал ее мужем.

Известно, что не так давно певица развелась с Алексеем Григорьевым, от которого у нее есть сын Матвей. С мужем она прожила 20 лет. Алексей стал выпивать и как-то не ужился с дочерью жены от первого брака.

Но одинокой Валентина была недолго. Как-то, общаясь в социальных сетях, она познакомилась с Юрием Фирсовым. Вскоре звезда поняла, что успела в него влюбиться. И вот недавно стало известно, что Валентина Легкоступова в третьих раз вышла замуж.

Свадебное тожество прошло в Сочи, куда Валентина прибыла на собственной яхте своего возлюбленного.

Из-за пандемии на торжественное мероприятие были приглашены только самые близкие друзья молодоженов. Вечером жених и невеста, а также их гости отправились на банкет, на яхту Юрия.

По словам певицы, она не стала долго раздумывать, когда Юрий предложил ей стать его женой. Валентина уверена, что

намерена прожить с новым мужем до конца жизни. «Мы ведь такие два энерджайзера, которые, как мне кажется, много хорошего в жизни сделают», — отметила певица.

С отцом своего сына она сохранила дружеские отношения. К тому же, звезда ладит с его женой Валентиной. «Леша сам принял решение уйти», — поделилась певица.

Единственное, что ее расстраивает, так это то, что Матвей почему-то не общается с отцом, пишет [leech= https://www.starhit.ru/novosti/valentina-legkostupova-vyishla-zamuj-v-tretiy-raz-215546/]StarHit.ru. [/leech]

Отметим, что первым супругом Валентины Валерьевны стал музыкант Игорь. У супругов родилась дочь Аннет, которой уже 29 лет.