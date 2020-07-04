54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз

Сегодня, 10:51

Александр Зуев

0

Image 16+
54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз

Звезда 80-х Валентина Легкоступова, которую многие помнят по хиту «Ягода-малина» еще в июне сообщила своим поклонникам о том, что ей сделали предложение, от которого она не смогла отказаться. В жизни 54-летней певицы появился яхтсмен Юрий Фирсов, который и стал ее мужем. 

Известно, что не так давно певица развелась с Алексеем Григорьевым, от которого у нее есть сын Матвей. С мужем она прожила 20 лет. Алексей стал выпивать и как-то не ужился с дочерью жены от первого брака.

Но одинокой Валентина была недолго. Как-то, общаясь в социальных сетях, она познакомилась с Юрием Фирсовым. Вскоре звезда поняла, что успела в него влюбиться. И вот недавно стало известно, что Валентина Легкоступова в третьих раз вышла замуж. 

Свадебное тожество прошло в Сочи, куда Валентина прибыла на собственной яхте своего возлюбленного. 

Из-за пандемии на торжественное мероприятие были приглашены только самые близкие друзья молодоженов. Вечером жених и невеста, а также их гости отправились на банкет, на яхту Юрия.


По словам певицы, она не стала долго раздумывать, когда Юрий предложил ей стать его женой. Валентина уверена, что 

 намерена прожить с новым мужем до конца жизни. «Мы ведь такие два энерджайзера, которые, как мне кажется, много хорошего в жизни сделают», — отметила певица.

С отцом своего сына она сохранила дружеские отношения. К тому же, звезда ладит с его женой Валентиной. «Леша сам принял решение уйти», — поделилась певица.

Единственное, что ее расстраивает, так это то, что Матвей почему-то не общается с отцом, пишет [leech= https://www.starhit.ru/novosti/valentina-legkostupova-vyishla-zamuj-v-tretiy-raz-215546/]StarHit.ru. [/leech]

Отметим, что первым супругом Валентины Валерьевны стал музыкант Игорь. У супругов родилась дочь Аннет, которой уже 29 лет.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Актер Александр Петров впервые показал старшую сестру

Вчера, 17:49

Актер сериала «Марш Турецкого» рассказал о серьезном заболевании

Вчера, 15:56

Дочь Кристины Орбакайте, Клавдию, назвали копией отца

Вчера, 09:00

Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети

Вчера, 08:34

Изменившаяся до неузнаваемости Татьяна Овсиенко удивила фанатов постаревшим лицом

4-07-2020, 08:42

66-летний Макаревич опубликовал фото с тайной свадьбы

3-07-2020, 16:22

Надежда Бабкина вспомнила, что видела свет, когда находилась в коме

3-07-2020, 15:32

Безруков опубликовал архивные фото со съемок «Бригады»

3-07-2020, 11:30

Группа «Ленинград» представила новый клип после объявленного распада

3-07-2020, 08:37

Супруга парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе

2-07-2020, 15:10

Певица Юлия Михальчик рассказала поклонникам о скором выходе сиквела отечественного блокбастера «Шугалей»

2-07-2020, 11:17

Коллега Харламова рассказал о его реакции на травлю после выхода «Текста»

2-07-2020, 09:31

Асмус и Харламов разводятся из-за пьянства и страсти комика к азартным играм

1-07-2020, 23:31

Дочь Заворотнюк показала, где живет больная раком актриса

1-07-2020, 17:49

Жена Виктора Проскурина назвала причину его смерти

1-07-2020, 17:24

Моргенштерн признался, что стал долларовым миллионером

1-07-2020, 15:27

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова разделась для обложки мужского журнала

1-07-2020, 13:25

Сын Анны Михалковой поразил сходством со знаменитым дедушкой

1-07-2020, 10:14

Заболевшая коронавирусом Анита Цой истощена строгой диетой

1-07-2020, 09:17

Основатель Comedy Club рассказал о переживаниях Харламова из-за Асмус

1-07-2020, 08:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров