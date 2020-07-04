Лариса Долина возмутила россиян старым заявлением о возможности нарушать ПДД

В сети обсуждают старое и дерзкое заявление певицы Ларисы Долиной, сделанное еще в 2010 году во время записи программы «Сто вопросов взрослому». Видео, выложенное недавно на Ютуб-канале «Центральное телевидение», возмутило пользователей социальной сети Твиттер.

Согласно условиям программы, звездный гость должен ответить на вопросы детей. которые находятся в студии. Один из мальчиков в выпуске с Долиной поинтересовался у певицы, что она будет делать если ее за нарушение правил дорожного движения остановит сотрудник госавтоинспекции.

Ответ артистки шокировал телезрителей и интернет-аудиторию. Оказывается, Долина на всю страну решила тогда прихвастнуть спецпропуском.

Тогда она заявила, что сама не садится за руль, а ездит с водителем, и призналась, что имеет выданный "самым главным гаишником" документ, который не дает права инспекторам ее останавливать.

При этом, надо отдать должное, певица заверила, что запретила своему водителю нарушать правила, за редким исключением.

«Только по очень острой необходимости, если я вдруг опаздываю», - объяснила она.

Долина добавила, что в таких случаях она всегда извиняется перед работниками ГАИ.

«Если очень сильно нарушил водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это», - подытожила знаменитость.

«Если вас переедет Лариса Долина, знайте, это она по уважительной причине спешила на концерт, но она очень извиняется», — скабрезно пошутил один из пользователей.

«Она популярно объяснила что ей можно все, но она этим не злоупотребляет. При этом она реально думает, что так можно, что она этого заслужила!», - поделился своим мнением еще один.

Многие указали, что певица просто была честна с детьми и не стала скрывать правду.

Напомним, тема нарушения правил ПДД знаменитостями после недавнего пьяного ДТП с участием Михаила Ефремова стала животрепещущей.