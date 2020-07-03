Актер Александр Петров впервые показал старшую сестру

31-летний российский актер Александр Петров, как правило, не рассказывает о своей личной жизни. Он лишь изредка показывает возлюбленную Стасю Милославскую, с которой познакомился на съемках фильма «Стрельцов». О членах своей семьи Александр обычно ничего не говорит. Но вот сегодня он решил показать родную сестру.

Актер сфотографировался с ней в одном из московских кафе.

Снимок он опубликовал в Инстаграм и подписал его так: «Катя. Сестра. Одна кровь течет в двоих людях. Удивительно».

Поклонники сразу заметили в девушке потрясающее сходство с братом. Они даже сочли, что Александр и Катя - близнецы

«Глаза! Абсолютно одинаковые!», «Какие красивые, особенно глаза похожи», «Глаза обалденные», «Вы что, близнецы?», «Одно лицо!» — написали комментаторы.

Как выяснилось, Александр — младший ребенок в семье. Катя старше своего знаменитого родственника на 6 лет. Но, глядя на фото, эту разницу в возрасте едва ли можно заметить.

Кстати, у Александра есть еще племянница, дочь Екатерины Петровой, и она тоже очень похожа на актера. Когда-то Александр опубликовал фото с ней, чем очень расстроил влюбленных в него фанаток, ведь они думали, что это его дочь. Сам актер пока детей не завел, но у поклонниц все равно нет шансов, так как у Александра уже есть возлюбленная.