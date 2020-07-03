Актер сериала «Марш Турецкого» рассказал о серьезном заболевании

Заслуженный артист РФ Борис Бачурин, прославившийся ролью генерал-лейтенанта Петрова в сериале «Марш Турецкого», впервые рассказал о страшной болезни. Актер поделился тем, что два года назад у него обнаружили рак грудной железы. Тогда борьба с заболеванием увенчалась успехом. Однако в период самоизоляции Бачурин решил провериться, и врачи снова назначили ему полное обследование.

Артист рассказал, что пришел сдать анализы, но врач сказал, что ему необходимо пройти полное обследование. Сейчас Бачурин ждет вердикта от хирурга.

Актер отметил, что старается не думать о плохом. От плохих мыслей его отвлекает семья и мысли о театре. Бачурин рассказал, что последний его выход на сцену МХАТа имени Горького был в середине марта. Он скучает по театру. Артист отметил, что, несмотря на сокращение выплат, власти доплачивают за звания заслуженного или народного артиста знаменитостям, которые вышли на пенсию.