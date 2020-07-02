Изменившаяся до неузнаваемости Татьяна Овсиенко удивила фанатов постаревшим лицом

Поклонники не смогли узнать свою любимую певицу 53-летнюю Татьяну Овсиенко из-за ее пластических операций.

На днях некогда популярная певица Татьяна Овсиенко неприятно поразила множество своих фанатов, появившись в эфире программы «Судьба человека». Она откровенно рассказала о своей работе в мегапопулярной в 90-е группе «Мираж», о сольной карьере, не обошлось и без откровений о личной жизни.

Поклонников поразила кардинальная перемена внешности артистки далеко не в лучшую сторону. Им совершенно непонятно: почему красивая от природы женщина меняет свою внешность и сейчас выглядит старше своих лет. В своих комментариях люди принялись гадать, что же такое случилось с певицей.

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«Зачем так искажать лицо женщины, которая красива от природы!», «Люблю Татьяну Овсиенко, но с ботоксом перебор — Повалий, Веденеева, Овсиенко — все на одно лицо, не узнала бы, если бы рядом стояла», «...неузнаваемая стала вообще. Ни во взгляде, ни в улыбке — нет той Овсиенко. Где эти огромные глаза?» - сетовали верные фанаты.

По-видимому, вмешательство пластического хирурга было не совсем удачным, потому что сейчас лицо Татьяны Овсиенко выглядит состарившимся и каким-то деформированным.

Но были и кардинально противоположные мнения среди фанатов. Так, некоторые, несмотря на очевидность, уверяли оппонентов, что для своего возраста артистка отлично выглядит, а произошедшие изменения вызваны возрастом, как и у всех.



