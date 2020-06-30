66-летний Макаревич опубликовал фото с тайной свадьбы

Сегодня, 16:22

Александр Зуев

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66-летний Макаревич опубликовал фото с тайной свадьбы
Андрей Макаревич тайно женился

Бессменный лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич тайно женился. Его женой стала 36-летняя Эйнат Кляйн, с которой музыкант познакомился во время турпоездки по Эфиопии. Там будущая избранница рокера работала гидом. Для знакомых Макаревича Эйнат организовала интересное путешествие. Через несколько месяцев после начала романа 66-летний музыкант сделал молодой женщине предложение руки и сердца.

Церемония бракосочетания состоялась в Израиле. Она прошла по еврейским традициям. Причем приготовлениями к свадьбе занималась невеста музыканта. Снимки с тайной свадьбы, на которую почему-то желтая пресса не обратила внимание, Макаревич выложил в сеть. На торжество возлюбленная музыканта надела элегантное белое платье, а новоиспеченный жених выбрал классический костюм и рубашку.

Со слов музыканта, женившегося в четвертый раз, он никогда не делал тайны из свадьбы, хотя она состоялась еще в декабре прошлого года. Как отметил Макаревич, подробностей он не рассказывал, поскольку не любит афишировать свою личную жизнь. Позже музыкант рассказал, что его молодая жена очень сильно хотела сыграть настоящую свадьбу.

На торжестве, которое состоялось в старинном доме в Яффе, где были замечательный шеф-повар и хорошее вино, присутствовало около 40 человек.

Андрей Вадимович признался, что не был готов к еврейской свадьбе, так как ничего не знал о традициях. Но его хорошо подготовили, и он понял, что в этом нет ничего сложного.

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