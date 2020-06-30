Надежда Бабкина вспомнила, что видела свет, когда находилась в коме

Народная артистка Надежда Бабкина стала участницей шоу Максима Галкина. В ходе беседы 70-летняя певица рассказала о том, как она находилась в искусственной коме, в которую ее ввели медики при лечении от коронавируса.

«Я видела свет. Голосов не слышала, но насчет света… Была большая центрифуга, которая крутилась, а потом бац — и остановилась», — поделилась воспоминанием Бабкина.

Затем она увидела сияющий серебристый свет и услышала голоса врачей. В их речи певица слышала медицинские термины. Бабкина ощущала, будто «все происходило словно из другого пространства». В коматозном состоянии Надежда Георгиевна находилась почти неделю. Максим Галкин поздравил певицу с победой над болезнью, вручил ей большую бутылку санитайзера. Он также намекнул, что Бабкина на самом деле видела «свет в конце тоннеля».

Напомним, что в апреле Надежду Бабкину госпитализировали с двухсторонней пневмонией. У нее было поражено 80% легких. Со слов Бабкиной, она почувствовала себя плохо 27 марта и вызвала скорую помощь. В машине пациентку подключили к кислородной подушке, а уже в больнице у нее отказали ноги.

Болезнь протекала достаточно тяжело, поэтому знаменитую пациентку ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния, после чего ее поместили в закрытый инфицированный бокс. Ранее Бабкина заявила, что после того, как оказалась на грани жизни и смерти, она решила переосмыслить свою жизнь.