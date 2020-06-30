Безруков опубликовал архивные фото со съемок «Бригады»

Сергей Безруков опубликовал в Инстаграме архивные фото со съемок сериала «Бригада», заставив подписчиков с ностальгией вспомнить криминальную теленовеллу о событиях 90-х. Многие из пользователей сети признались, что лучше фильма не видели. Сам исполнитель главной роли сообщил подписчикам, что нашел снимок, разбирая старые фотографии

«Со съемочной площадки. 2000 – 2002 год», – написал Безруков.

Поклонники актера сообщили в комментариях, что пересматривали сериал много раз. Да и сам Безруков отметил, что часто вспоминает времена, когда снимался сериал, которому было суждено стать культовым. Сергею тогда было всего двадцать семь лет.

Известно, 46-летний актер, ставший всенародным любимцем после выхода «Бригады», вместе с семьей самоизолировался на даче. Он счастлив, что у него появилась возможность больше времени уделять своим близким. Напомним, у Безрукова в браке с режиссером Анной Матисон подрастают 4-летняя дочь Маша и полуторагодовалый сын Степа. За время изоляции актер навел порядок в саду, вернулся к живописи и поучаствовал в инстачеллендже.

Напомним, криминальный телесериал «Бригада», который позиционируется как «гангстерская сага», вышел в 2002 году. В фильме режиссера Алексея Сидорова рассказывается об истории четырех друзей, которые в 90-е годы объединились в преступную группировку.