Безруков опубликовал архивные фото со съемок «Бригады»

Сегодня, 11:30

Александр Зуев

0

Image 16+
Безруков опубликовал архивные фото со съемок «Бригады»
Телесериал «Бригада»

Сергей Безруков опубликовал в Инстаграме архивные фото со съемок сериала «Бригада», заставив подписчиков с ностальгией вспомнить криминальную теленовеллу о событиях 90-х. Многие из пользователей сети признались, что лучше фильма не видели. Сам исполнитель главной роли сообщил подписчикам, что нашел снимок, разбирая старые фотографии

«Со съемочной площадки. 2000 – 2002 год», – написал Безруков.

Поклонники актера сообщили в комментариях, что пересматривали сериал много раз. Да и сам Безруков отметил, что часто вспоминает времена, когда снимался сериал, которому было суждено стать культовым. Сергею тогда было всего двадцать семь лет.

Известно, 46-летний актер, ставший всенародным любимцем после выхода «Бригады», вместе с семьей самоизолировался на даче. Он счастлив, что у него появилась возможность больше времени уделять своим близким. Напомним, у Безрукова в браке с режиссером Анной Матисон подрастают 4-летняя дочь Маша и полуторагодовалый сын Степа. За время изоляции актер навел порядок в саду, вернулся к живописи и поучаствовал в инстачеллендже.

Напомним, криминальный телесериал «Бригада», который позиционируется как «гангстерская сага», вышел в 2002 году. В фильме режиссера Алексея Сидорова рассказывается об истории четырех друзей, которые в 90-е годы объединились в преступную группировку.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Певица Юлия Михальчик рассказала поклонникам о скором выходе сиквела отечественного блокбастера «Шугалей»

Вчера, 11:17

Волочкова обрушилась с обвинениями на нижегородского губернатора

30-06-2020, 17:35

Соседов возмутился жалобам Ротару на потерянные миллионы

30-06-2020, 17:05

Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы

30-06-2020, 14:24

Тимати подарил сыну Киркорова на день рождения настоящий мотоцикл

30-06-2020, 13:20

Адвокат Ефремова рассказал о жизни актера под домашним арестом

30-06-2020, 12:50

Никита Панфилов пожаловался на трудности во время съемок постельных сцен

29-06-2020, 18:15

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на новую «обнаженку»

29-06-2020, 12:27

Популярная певица поддержала геев откровенными фото

29-06-2020, 11:47

Бузова устроила жаркую фотосессию в сауне

29-06-2020, 09:38

Малышева назвала лекарства, спасшие ее мать от коронавируса

29-06-2020, 08:22

Шнуров у Ефремова и Серебренникова нашел высшую точку творчества

29-06-2020, 00:01

Дочь Ефремова рассказала, как Рената Литвинова повлияла на ее ориентацию

28-06-2020, 17:49

В Сеть попало редкое фото экс-солистки «Лицея» Лены Перовой

27-06-2020, 22:56

Похудевший на сто килограммов Фадеев поразил читателей Instagram

27-06-2020, 16:43

Бросивший пить Харатьян призвал не судить его друга Ефремова

27-06-2020, 12:32

Александр Буйнов уже выбрал себе место на кладбище

26-06-2020, 14:25

Настя Ивлеева объяснила свое хвастовство роскошной жизнью

26-06-2020, 12:53

Асмус высказалась о разводе с Харламовым

26-06-2020, 09:00

Жена Ефремова получит компенсацию за разбитую машину

26-06-2020, 08:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров