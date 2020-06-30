Супруга парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе

Сегодня, 15:10

Анна Морозова

0

Image 16+
Супруга парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе
Дарья Клюшникова с супругом

Супруга Алексея Янина Дарья переехала от мужа и начала музыкальную карьеру. Несколько лет назад у актера Алексея Янина случился инсульт. После него актеру так и не удалось полностью восстановиться. Сейчас за ним ухаживает мать. Жена Янина Дарья Клюшникова вместе с сыном переехала от парализованного мужчины. Сейчас Дарья интенсивно занимается певческой карьерой. Недавно она снялась в новом видеоклипе на песню «Тай на меня».

Музыкальный клип вышел достаточно откровенным. В ролике есть сцена в ванной, где исполнительница полностью обнажена, а в остальных фрагментах на ней минимум одежды. Клип просматривает все больше зрителей. Поклонники засыпали певицу комплиментами. Фанаты назвали клип эстетически красивым, а также отметили привлекательность и женственность артистки. Нашлись и хейтеры, которые обвинили Дарью в наплевательском отношении к супругу. Они заявили, что когда Янин был успешен, жена была рядом, а когда у него появились проблемы со здоровьем и стало меньше доходов, она тут же его покинула. Также они упрекнули певицу в том, что она тратит деньги на съемку клипа в то время, как ее муж-инвалид нуждается в дорогостоящем лечении и живет на мизерную пенсию.

Инсульт Янин перенес в 2015 году. Определенное время актер был в коме. Когда он пришел в сознание, начал заново учиться говорить, двигаться и есть. Реабилитация проходит успешно, и артист уже мечтает вернуться к своей деятельности. Все это время за ним ухаживала мама. Она рассказала, что прошедшие пять лет были очень тяжелыми. Мать Янина выразила благодарность всем друзьям и коллегам актера за оказанную помощь и поддержку.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Певица Юлия Михальчик рассказала поклонникам о скором выходе сиквела отечественного блокбастера «Шугалей»

Сегодня, 11:17

Волочкова обрушилась с обвинениями на нижегородского губернатора

30-06-2020, 17:35

Соседов возмутился жалобам Ротару на потерянные миллионы

30-06-2020, 17:05

Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы

30-06-2020, 14:24

Тимати подарил сыну Киркорова на день рождения настоящий мотоцикл

30-06-2020, 13:20

Адвокат Ефремова рассказал о жизни актера под домашним арестом

30-06-2020, 12:50

Никита Панфилов пожаловался на трудности во время съемок постельных сцен

29-06-2020, 18:15

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на новую «обнаженку»

29-06-2020, 12:27

Популярная певица поддержала геев откровенными фото

29-06-2020, 11:47

Бузова устроила жаркую фотосессию в сауне

29-06-2020, 09:38

Малышева назвала лекарства, спасшие ее мать от коронавируса

29-06-2020, 08:22

Шнуров у Ефремова и Серебренникова нашел высшую точку творчества

29-06-2020, 00:01

Дочь Ефремова рассказала, как Рената Литвинова повлияла на ее ориентацию

28-06-2020, 17:49

В Сеть попало редкое фото экс-солистки «Лицея» Лены Перовой

27-06-2020, 22:56

Похудевший на сто килограммов Фадеев поразил читателей Instagram

27-06-2020, 16:43

Бросивший пить Харатьян призвал не судить его друга Ефремова

27-06-2020, 12:32

Александр Буйнов уже выбрал себе место на кладбище

26-06-2020, 14:25

Настя Ивлеева объяснила свое хвастовство роскошной жизнью

26-06-2020, 12:53

Асмус высказалась о разводе с Харламовым

26-06-2020, 09:00

Жена Ефремова получит компенсацию за разбитую машину

26-06-2020, 08:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров