Супруга парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе

Супруга Алексея Янина Дарья переехала от мужа и начала музыкальную карьеру. Несколько лет назад у актера Алексея Янина случился инсульт. После него актеру так и не удалось полностью восстановиться. Сейчас за ним ухаживает мать. Жена Янина Дарья Клюшникова вместе с сыном переехала от парализованного мужчины. Сейчас Дарья интенсивно занимается певческой карьерой. Недавно она снялась в новом видеоклипе на песню «Тай на меня».

Музыкальный клип вышел достаточно откровенным. В ролике есть сцена в ванной, где исполнительница полностью обнажена, а в остальных фрагментах на ней минимум одежды. Клип просматривает все больше зрителей. Поклонники засыпали певицу комплиментами. Фанаты назвали клип эстетически красивым, а также отметили привлекательность и женственность артистки. Нашлись и хейтеры, которые обвинили Дарью в наплевательском отношении к супругу. Они заявили, что когда Янин был успешен, жена была рядом, а когда у него появились проблемы со здоровьем и стало меньше доходов, она тут же его покинула. Также они упрекнули певицу в том, что она тратит деньги на съемку клипа в то время, как ее муж-инвалид нуждается в дорогостоящем лечении и живет на мизерную пенсию.

Инсульт Янин перенес в 2015 году. Определенное время актер был в коме. Когда он пришел в сознание, начал заново учиться говорить, двигаться и есть. Реабилитация проходит успешно, и артист уже мечтает вернуться к своей деятельности. Все это время за ним ухаживала мама. Она рассказала, что прошедшие пять лет были очень тяжелыми. Мать Янина выразила благодарность всем друзьям и коллегам актера за оказанную помощь и поддержку.