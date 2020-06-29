Жена Виктора Проскурина назвала причину его смерти

30 июня в возрасте 69 лет скончался известный российский актер Виктор Проскурин. Как сообщила его жена Ирина Хонда, причиной смерти стал приступ хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Когда у мужа случился приступ, она вызвала скорую помощь. Актера госпитализировали, подключили к ИВЛ, однако спасти его не смогли.

Хонда сказала, что ее муж курил, но алкоголь не употреблял. Кроме того, у Проскурина было онкологическое заболевание, но в ремиссии. Однако точной причины возникновения болезни вдова актера не знает.

Стоит сказать, что обструктивная болезнь легких - очень коварный недуг, который разрушает легкие, и больному часто становится трудно дышать. С течением времени болезнь прогрессирует и провоцирует воспаление тканей легких из-за патогенных частиц и газов. От этого заболевания умерли Георгий Данелия, Олег Ефремов, Игорь Кваша.

Отметим, что характерного, незабываемого, харизматичного актера Виктора Проскурина зрители помнят по ролям в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Сокровища Агры», «Выйти замуж за капитана», пишет Комсомольская правда .

По словам вдовы Проскурина, похороны должны состояться в эти выходные, но из-за эпидемической ситуации неизвестно, в каком формате пройдет церемония прощания. Скорее всего, церемония состоится в доме Союза кинематографистов.