Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова разделась для обложки мужского журнала

Сегодня, 13:25

Анна Морозова

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Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова разделась для обложки мужского журнала
Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова

Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова сфотографировалась обнаженной для обложки журнала MAXIM. Фото, которые не были опубликованы в издании, Мельникова разместила на своей странице в Instagram. А вот те снимки, которые вошли в журнал, актриса показывать не стала, объяснив это тем, что их не одобрит мама.

Дарья Мельникова не стесняется раздеваться перед камерой, потому что считает, что фотография – это искусство. Фотографии, размещенные на страницы Мельниковой, выполнены в черно-белых тонах и выглядят нестандартно. На этих снимках знаменитость позирует, прикрывая грудь большим листом. Фотографии понравились всем подписчикам звезды. Фолловеры в комментариях назвали эти фото «тонким искусством». Однако некоторые высказали, что им трудно воспринимать «папину дочку» в таком образе.

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