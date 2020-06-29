Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова разделась для обложки мужского журнала

Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова сфотографировалась обнаженной для обложки журнала MAXIM. Фото, которые не были опубликованы в издании, Мельникова разместила на своей странице в Instagram. А вот те снимки, которые вошли в журнал, актриса показывать не стала, объяснив это тем, что их не одобрит мама.

Дарья Мельникова не стесняется раздеваться перед камерой, потому что считает, что фотография – это искусство. Фотографии, размещенные на страницы Мельниковой, выполнены в черно-белых тонах и выглядят нестандартно. На этих снимках знаменитость позирует, прикрывая грудь большим листом. Фотографии понравились всем подписчикам звезды. Фолловеры в комментариях назвали эти фото «тонким искусством». Однако некоторые высказали, что им трудно воспринимать «папину дочку» в таком образе.