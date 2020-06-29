Сын Анны Михалковой поразил сходством со знаменитым дедушкой

Андрей Баков, сын Анны Михалковой удивительно похож на своего знаменитого дедушку, Никиту Михалкова. Такой вывод сделали пользователи сети, когда увидели Андрея на фото, опубликованном в Instagram сестрой Анны, Надеждой Михалковой. На фото Надежда весело грозит племяннику пальцем. Оба лежат на траве у загородного дома.

Старший сын Анны отрастил волосы и теперь его можно сравнить с дедушкой того периода, когда тот снимался в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Жестокий романс», «Вокзал для двоих». Многие потрясены сходством, о чем они написали в комментариях.

«Это так удивительно... Внук Михалкова, а как будто сын!», «Одно лицо с Михалковым», - написали интернет-пользователи.

У Андрея есть еще брат Сергей и сестра Лида, но они похожи на своего отца — бизнесмена Альберта Бакова. Также молодого человека сравнивают с Аленом Делоном. Так или иначе, но 20-летний сын Анны Михалковой превратился в красавчика. Минувшей зимой парень попал в неприятную историю. Тогда его возлюбленная, модель Ксения Пунтус, выпала из окна квартиры Бакова. Многие предположили, что внук режиссера причастен к произошедшему, но позже девушка, которую нашли утром во дворе дома на Патриарших прудах, объяснила, что просто потеряла равновесие. Как выяснилось, когда это произошло, Андрей спал, так как вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, российский режиссер Никита Михалков женат во второй раз. Его супруга Татьяна Михалкова в 1974 родила дочь Анну, в 1975 году родился сын Артем, а в 1986 на свет появилась дочь Надежда. От первого брака с Анастасией Вертинской у Михалкова есть сын Степан (1966).