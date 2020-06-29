Основатель Comedy Club рассказал о переживаниях Харламова из-за Асмус

Сегодня, 08:59

Александр Зуев

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Основатель Comedy Club рассказал о переживаниях Харламова из-за Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус

Основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян в ток-шоу «Просто о сложном» рассказал о переживаниях шоумена Гарика Харламова по поводу нападок в сети из-за откровенной сцены с участием его жены Кристины Асмус в фильме «Текст». По его словам, Гарик держался молодцом, несмотря на то что ему было больно. Джанибекян также отметил, что атаки недоброжелателей являются обратной стороной популярности. Как считает продюсер, Харламов несет ответственность за семь миллионов подписчиков в Instagram.

Отметим, что премьера фильма «Текст» состоялась в октябре прошлого года. После выхода картины вокруг Асмус - исполнительницы главной роли вспыхнул скандал из-за ее участия в откровенных сценах. Она и Иван Янковский настолько убедительно сыграли любовников, что некоторые зрители сочли, что актриса изменила мужу. В связи с этим Асмус просто затравили в сети. Харламов встал на защиту жены, заявив, что его супруга является актрисой, а сцена необходима для сюжета. Он также заявил, что жаль, если из всего фильма зрителям запомнилась только сцена секса.

На фоне всей этой шумихи поползли слухи о расставании супругов. А на кинофестивале «Евразийский мост» Кристина была замечена без обручального кольца. Но тогда она сказала, что они оба кольца не носят. И вот в конце июня Харламов и Асмус сообщили, что они действительно разводятся после 8 лет брака. По словам Асмус, она стала инициатором разрыва, пишет Газета.Ru. Для поклонников пары новость о разводе супругов, которые казались идеальной парай, просто стала неожиданностью.

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