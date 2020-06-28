Волочкова обрушилась с обвинениями на нижегородского губернатора

Балерина Анастасия Волочкова после скандала с посещением монастыря в Дивеево Нижегородской области во время карантина и выписанным за это штрафом поспешила обрушиться на своего обидчика - губернатора Глеба Никитина - с обвинениями в коррупции.

В своем Instagram экс-прима рассказала «свою правду» того, что произошло на нижегородской земле.

По словам Анастасии Волочковой, глава региона действовал нечестно, решив использовать ее имя в контексте скандала, чтобы "решать свои проблемы, прикрывая собственные нечестные дела и хищения".

Волочкова не сомневается, что цель гневного опуса Никитина, который уличил ее в посещении монастыря во время коронавирусного карантина - отвлечь внимание жителей области от реальных проблем и «своего невежества». Поступок губернатора по отношению к себе Волочкова считает низким и несправедливым, не мужским. Анастасия искренне не понимает, почему глава региона набросился на нее за нарушение карантина, тогда как звезду такого масштаба обязан был (по ее мнению) встречать совсем по-другому.

«Был бы благороден, узнав, что я в городе, прислал бы букет цветов, а не наряд из пяти некто, не представившихся и не показавших документы», - советует Волочкова, как надо действовать с такими знаменитыми нарушителями карантина, как она.

Попытка унизить и огорчить женщину не добавила губернатору чести, уверена знаменитость. Поэтому она не оставит Никитина в покое.

«Я Вам отвечу на развёрнутую войну», - пообещала Волочкова.

Балерина собирается донести до людей правду о главе региона и рассказать о его «сомнительных действиях».