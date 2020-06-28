Соседов возмутился жалобам Ротару на потерянные миллионы

Музыкальный критик Сергей Соседов, известный своим независимым суждением, возмущен разговорами о том, что из-за пандемии коронавируса София Ротару потеряла 42 миллиона рублей. По словам Соседова, в то время, как множество людей после длительного вынужденного простоя остались без денег и работы, а также пришел в упадок бизнес, многие предприниматели разорились, говорить о том, что Ротару потеряла 42 миллиона – абсурд. Критик считает неприличным в этих условиях сообщать, что долларовая мультимиллионерша Ротару потеряла миллионы. Он счел, что делать подобные заявления непозволительно и преступно. Соседов уверен, что эта баснословно богатая женщина заработала себе на несколько жизней вперед, так что она явно не голодает.

Он не понимает, зачем сообщать о потерянных деньгах.

Критик задает вопрос: "Может, ей нужны десять тысяч рублей, которые выплачивает на детей государство?"

Соседов сделал вывод: наглость зашкаливает. Он также добавил, что если бы при нем прозвучали такие вещи, то он бы разнес в пух и прах этого человека.

Соседов также упомянул, что концертный директор певицы Сергей Лавров говорит, что за выступления Ротару на корпоративах готовы платить миллионы. По слухам, за концерт София Михайловна получает около ста тысяч долларов. Однако Соседов уверен, что выступления певицы, которая уже давно не привлекает внимание широкой публики, не стоят таких денег. Он полагает: даже двадцать тысяч долларов за концерт под фонограмму – непростительно много.

По мнению критика, новость о денежных потерях запущена для пиара. Возможно, представители певицы пытаются показать, что мода на музыку меняется, а публика неизменно нуждается в Софии Ротару. Критик отмечает, что не надо делать вид, что Ротару все так же востребована, как и тридцать лет назад. У молодежи уже другие кумиры, а не Ротару, которую искусственно пиарят и которая каждый год приезжает на новогодние огоньки с чудовищным репертуаром, подчеркивает критик. По его мнению, это не искусство, а конвейер, пишет Собеседник . Соседов убежден, что Дима Билан, Полина Гагарина, Баста пользуются куда большей популярностью, чем Ротару.