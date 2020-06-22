Адвокат Ефремова рассказал о жизни актера под домашним арестом

Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, чем занимается его подзащитный, находясь под домашним арестом. По словам юриста, актер смотрит спортивные каналы и телеканал «Культура». Пашаев также сказал, что он рекомендовал ему не смотреть новости, чтобы не сойти с ума. А вообще, Ефремов ждет суда, сказал адвокат. Ранее Пашаев сообщил, что у актера случился сердечный приступ, но обращаться к врачам он не стал.

Напомним, 8 июля в Москве произошло серьезное ДТП, виновником которого стал актер театра и кино Михаил Ефремов. Сев за руль иномарки пьяным, он врезался в отечественный автомобиль, которым управлял 57-летний курьер службы доставки Сергей Захаров. Курьер серьезно пострадал и скончался в больнице. Вскоре стало известно, что в крови Ефремова были обнаружили следы наркотиков, пишет РЕН ТВ . Против актера открыли уголовное дело. После ДТП Ефремов попросил прощения у семьи погибшего и заявил, что готов честно понести наказание. Он также предложил помощь родственникам Захарова, но те отказались принять от него деньги.