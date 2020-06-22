Адвокат Ефремова рассказал о жизни актера под домашним арестом

Сегодня, 12:50

Александр Зуев

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Адвокат Ефремова рассказал о жизни актера под домашним арестом
Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев

Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, чем занимается его подзащитный, находясь под домашним арестом. По словам юриста, актер смотрит спортивные каналы и телеканал «Культура». Пашаев также сказал, что он рекомендовал ему не смотреть новости, чтобы не сойти с ума. А вообще, Ефремов ждет суда, сказал адвокат. Ранее Пашаев сообщил, что у актера случился сердечный приступ, но обращаться к врачам он не стал.

Напомним, 8 июля в Москве произошло серьезное ДТП, виновником которого стал актер театра и кино Михаил Ефремов. Сев за руль иномарки пьяным, он врезался в отечественный автомобиль, которым управлял 57-летний курьер службы доставки Сергей Захаров. Курьер серьезно пострадал и скончался в больнице. Вскоре стало известно, что в крови Ефремова были обнаружили следы наркотиков, пишет РЕН ТВ. Против актера открыли уголовное дело. После ДТП Ефремов попросил прощения у семьи погибшего и заявил, что готов честно понести наказание. Он также предложил помощь родственникам Захарова, но те отказались принять от него деньги.

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