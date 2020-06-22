Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на новую «обнаженку»

Сегодня, 12:27

Анна Морозова

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Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на новую «обнаженку»
Кристина Асмус

Режиссер Алексей Учитель в беседе с kp.ru рассказал, как ему удалось уговорить Кристину Асмус снова принять участие в откровенных съемках. В новом фильме "Китобой" актриса играет роль девушки из секс-чата. Сюжет кинокартины заключается в том, что китобои смотрят в компьютер, где раздевается девушка, которую и сыграла Кристина Асмус.

Учитель рассказал, что Асмус согласилась сниматься в этой роли еще до того, как вышел скандально нашумевший фильм "Текст", где актриса снялась в откровенной сцене. Со слов режиссера, Асмус сразу понравился сценарий и героиня. Но после травли Кристины за съемки в фильме "Текста" агент актрисы заявил Учителю о ее отказе в съемках в "Китобое". Со временем режиссер все-таки смог уговорить Асмус прийти на съемочную площадку. Она согласилась, но заявила, что свое решение не поменяет. Тогда Учитель показал ей короткий эпизод ленты длиной всего 10 минут, и актриса настолько впечатлилась, что согласилась на откровенные съемки.

«Все. Давайте. Когда снимать?», - воодушевленно сказала актриса. Когда Учитель спросил, не боится ли она снова волны травли, Асмус ответила, что это ее дело.
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