Популярная певица поддержала геев откровенными фото

Сегодня, 11:47

Анна Морозова

0

Image 16+
Популярная певица поддержала геев откровенными фото
Британская поп-певица Рита Ора

Знаменитая британская поп-певица Рита Ора в поддержку сексуальных меньшинств опубликовала в своем Instagram откровенные фото без нижнего белья. На одном из снимков певица позирует топлес. На другой фотографии она красит губы красной помадой фирмы MAC. Образ артистки дополнен несколькими браслетами и ожерельем, а волосы заплетены в две косы.

В описании к публикации Рита поддержала ЛГБТ-сообщество. Также она подчеркнула, что сама сделала макияж. Подписчики выразили свое восхищение внешностью поп-звезды.


«Красотка», «Мне нравится твой наряд», «Шикарна», «Хороший макияж», — написали в комментариях фолловеры.

29-летняя звезда дополнила публикацию смайликом с изображением радуги, которое символизирует Месяц прав геев и лесбиянок, отмечаемый в США в июне каждый год. Эта памятная дата появилась после серии конфликтов между представителями сексуальных меньшинств и полицейскими в Нью-Йорке в 1969 году.

Ранее в поддержку геев фото в бикини разместила и 54-летняя бывшая супермодель Паулина Поризкова. В кадре она позировала в купальнике золотого цвета на фоне радуги. Модель была запечатлена в океане с распущенными волосами.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Федор Добронравов объяснил перенос съемок сериала «Сваты» на 2021 год

22-06-2020, 14:53

Мама Тимати прокомментировала отписку от Решетовой в Instagram

22-06-2020, 13:21

У сына Джигана и Самойловой обнаружились проблемы со здоровьем

22-06-2020, 09:54

Семейный бизнес Валерии и Пригожина оказался на грани разорения

22-06-2020, 08:46

Адвокат Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным

21-06-2020, 19:32

Адвокат Ефремова опроверг наличие суицидальных мыслей у актера

21-06-2020, 10:29

Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о доходах коллектива

20-06-2020, 21:48

Режиссер Сергеев рассказал, как Ефремов избивал женщин

20-06-2020, 19:22

Гражданская супруга погибшего в ДТП с Ефремовым водителя рассказала про аборт

20-06-2020, 15:39

Наталья Фриске после пластики стала похожей на Ирину Шейк

20-06-2020, 14:29

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

20-06-2020, 13:11

В новом проекте Netflix сыграет актриса из «Великолепного века»

20-06-2020, 12:20

Сын Децла перестал быть похожим на своего отца

19-06-2020, 17:28

Дочь Михаила Ефремова собирается взять мать под свою опеку

19-06-2020, 14:55

Эмин Агаларов прокомментировал развод и роман с Полиной Гагариной

19-06-2020, 14:01

В «Союзмультфильме» пообещали, что Волк в новых сериях «Ну, погоди!» курить не будет

19-06-2020, 13:50

Турецкий актер Бурак Озчивит напугал телезрителей

19-06-2020, 13:15

Домогаров не выйдет на сцену из-за Ефремова

19-06-2020, 10:34

Гусман считает, что Ефремов «не заслужил такого конца»

18-06-2020, 09:28

Ургант обсмеял ролик Киркорова про десантников

17-06-2020, 17:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров