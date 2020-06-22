Популярная певица поддержала геев откровенными фото

Знаменитая британская поп-певица Рита Ора в поддержку сексуальных меньшинств опубликовала в своем Instagram откровенные фото без нижнего белья. На одном из снимков певица позирует топлес. На другой фотографии она красит губы красной помадой фирмы MAC. Образ артистки дополнен несколькими браслетами и ожерельем, а волосы заплетены в две косы.

В описании к публикации Рита поддержала ЛГБТ-сообщество. Также она подчеркнула, что сама сделала макияж. Подписчики выразили свое восхищение внешностью поп-звезды.

«Красотка», «Мне нравится твой наряд», «Шикарна», «Хороший макияж», — написали в комментариях фолловеры.

29-летняя звезда дополнила публикацию смайликом с изображением радуги, которое символизирует Месяц прав геев и лесбиянок, отмечаемый в США в июне каждый год. Эта памятная дата появилась после серии конфликтов между представителями сексуальных меньшинств и полицейскими в Нью-Йорке в 1969 году.

Ранее в поддержку геев фото в бикини разместила и 54-летняя бывшая супермодель Паулина Поризкова. В кадре она позировала в купальнике золотого цвета на фоне радуги. Модель была запечатлена в океане с распущенными волосами.