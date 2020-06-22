Малышева назвала лекарства, спасшие ее мать от коронавируса

87-летняя мать телеведущей Елены Малышевой смогла побороть COVID-19. Вместе со своей пожилой матерью Малышева уже побывала в любимом кафе, о чем она рассказала своим подписчикам в Instagram.

«Моя мама – настоящий победитель. Больше месяца она провела в больнице», — рассказала телеведущая.

Галина Александровна провела более месяца в больнице. Две недели она находилась в реанимации. Малышева приходила к своей больной матери в красную зону и мечтала побывать снова вместе в кафе, которое они посетили 9 марта. И эта мечта наконец-то сбылась.

«Я счастлива, что мама победила коронавирус! Спасибо всем врачам, которые её лечили!» — пишет она.

Мать известной телеведущей отметила, что ей удалось победить болезнь, поскольку она очень хотела жить. Галина Александровна уже начала выходить из астенического состояния после перенесенной пневмонии. Врач отметила, что ее мать постоянно принимала антикоагулянты, которые разжижают кровь. Именно эти препараты, по мнению Малышевой, «спасают жизнь» при COVID-19.