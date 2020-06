Малышева назвала лекарства, спасшие ее мать от коронавируса

View this post on Instagram

Моя мама – настоящии? победитель. Больше месяца она провела в больнице. Две недели в реанимации. Когда я приходила к маме в красную зону, я все время вспоминала, как 9 марта возила ее? в Bosco кафе в Петровскии? пассаж. Я мечтала прии?ти сюда еще? раз вместе с мамои?. Я счастлива, что мама победила коронавирус! Спасибо всем врачам, которые ее? лечили! Спасибо моему брату! Отдельная любовь и благодарность Марьяне Анатольевне Лысенко! Здоровья всем! И как можно дольше оставаться детьми! @bosco_di_ciliegi @bosco.cafe