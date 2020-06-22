Малышева назвала лекарства, спасшие ее мать от коронавируса

87-летняя мать телеведущей Елены Малышевой смогла побороть COVID-19. Вместе со своей пожилой матерью Малышева уже побывала в любимом кафе, о чем она рассказала своим подписчикам в Instagram.
Галина Александровна провела более месяца в больнице. Две недели она находилась в реанимации. Малышева приходила к своей больной матери в красную зону и мечтала побывать снова вместе в кафе, которое они посетили 9 марта. И эта мечта наконец-то сбылась.
Мать известной телеведущей отметила, что ей удалось победить болезнь, поскольку она очень хотела жить. Галина Александровна уже начала выходить из астенического состояния после перенесенной пневмонии. Врач отметила, что ее мать постоянно принимала антикоагулянты, которые разжижают кровь. Именно эти препараты, по мнению Малышевой, «спасают жизнь» при COVID-19.
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Моя мама – настоящии? победитель. Больше месяца она провела в больнице. Две недели в реанимации. Когда я приходила к маме в красную зону, я все время вспоминала, как 9 марта возила ее? в Bosco кафе в Петровскии? пассаж. Я мечтала прии?ти сюда еще? раз вместе с мамои?. Я счастлива, что мама победила коронавирус! Спасибо всем врачам, которые ее? лечили! Спасибо моему брату! Отдельная любовь и благодарность Марьяне Анатольевне Лысенко! Здоровья всем! И как можно дольше оставаться детьми! @bosco_di_ciliegi @bosco.cafe
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