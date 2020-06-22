В Сеть попало редкое фото экс-солистки «Лицея» Лены Перовой

Экс-солистка группы «Лицей» Елена Перова отметила свой 44 день рождения. В Сети фотографий с праздника не появилось. Однако накануне Перова показала редкий снимок, сделанный профессиональным фотографом. Поклонники были рады увидеть артистку в добром здравии, потому что вокруг нее ходили разные слухи.

Несколько лет назад желтая пресса опубликовала материал, в котором сообщалось, что Перова страдает от алкогольной зависимости. В 2013 году певица попала в серьёзную автомобильную аварию, после которой у нее возникли проблемы. Перова сама спровоцировала ДТП в 2013 году - на своем Opel она врезалась во внедорожник Mercedes. Ей было тяжело это переживать, и пришлось обратиться к психотерапевту. Вскоре появились слухи, что Перова «ушла в запой».

Подписчики отметили молодой и ухоженный внешний вид знаменитости, а также пожелали ей здоровья и исполнения желаний. Также фолловеры написали в комментариях, что рады, что она не спилась, как о ней говорили недоброжелатели. Елена опровергла слухи о своём пьянстве и посоветовала поклонникам не читать советские газеты за обедом.

Елена редко посещает публичные мероприятия. Последний раз Перова появилась на презентации нового сезона шоу «Последний герой». Исполнительница давно не выпускала новые песни, но говорит о том, что продолжает заниматься творчеством. Пару лет назад Перова вела авторское шоу на радио. До этого она работала главным редактором дирекции музыкальных и развлекательных программ на «Первом канале».

В СМИ сообщается, что Перова еще не встретила своего спутника жизни и не обзавелась детьми. Перова же предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни.