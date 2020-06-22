Бросивший пить Харатьян призвал не судить его друга Ефремова

Сегодня, 12:32

Анна Морозова

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Бросивший пить Харатьян призвал не судить его друга Ефремова

Российский актер Дмитрий Харатьян сообщил СМИ, что, как только узнал о трагедии, сразу понял, в чем причина. Актер знал о том, что Ефремов страдает алкогольной зависимостью. Харатьяна признался, что у него самого есть печальный опыт злоупотребления алкоголем.

«Он очень зависимый человек от той болезни, которую прошел и я», — отметил актер.

Артист поделился, что из-за вредной привычки у него было множество неприятностей, но ему удалось побороть зависимость. Харатьян высказал сожаление, что он не стал примером для своего коллеги.

В интервью «Комсомольской правде» Харатьян рассказал, что Ефремову сейчас очень тяжело, и призвал общество «не казнить» его. Со слов артиста, Ефремов уже сам себя наказал и понесет наказание перед судом. Поэтому Харатьян попросил общество «не добивать» своего коллегу.

Недавно адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что у актера случился сердечный приступ. По мнению старшего научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Олега Гончарова, это последствия злоупотребления алкоголя.

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