Настя Ивлеева объяснила свое хвастовство роскошной жизнью

Блогер Настя Ивлеева и ее муж, рэпер Элджей, живут на широкую ногу и не собираются это скрывать. В последнее время 29-летняя ведущая стала выставлять напоказ дорогие вещи и предметы гардероба. К примеру, вчера Настя опубликовала серию видео, в которых рассказала о том, как ей повезло с супругом. Она показала подписчикам автопарк и блеснула неординарным нарядом. Отправившись с мужем в поездку по Москве, Ивлеева продолжила снимать ролики, в кадрах которых мелькали люксовые аксессуары. Она также заявила, что чрезвычайно счастлива в браке. По словам блогера, она одевается, ест и живет, как хочет.

Но роскошная жизнь двух знаменитостей не вызвала радость у пользователей сети. Подписчики сочли, что Настя загордилась и уже не является той простой девчонкой, которую они знали. По их мнению, Настя кичится атрибутами шикарной жизни и это вызывает негодование. Но Ивлеева объяснила:

«Когда ты покупаешь новое платье, то тебе хочется повыпендриваться перед подругами. А мои подруги где? Правильно — в Сети».

Она также отметила: необходимо, чтобы была мотивация развиваться, зарабатывать и покупать все эти наряды и платья. Ранее блогер подчеркивала: ее путь к успеху был непростым. Настя долгое время работала в сфере обслуживания - в развлекательных заведениях. Но однажды она позволила себе стремиться к большему.

Напомним, что в прошлом году Настя Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея. Молодожены устроили не пышную свадьбу, а скромный праздник, пишет StarHit.ru .

Отметим, что недавно Ивлеева угодила в скандальную историю. Блогер села за руль после употребления алкоголя. В тот день она отметила свой новый рекорд: в Instagram на нее подписались 17 млн человек. По этому случаю Настя организовала веселую вечеринку, после чего отправилась домой, продолжая за рулем авто вести трансляцию. Подписчики осудили такое поведение, но Ивлеева заявила, что позволила себе лишь один бокал шампанского.