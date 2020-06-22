Асмус высказалась о разводе с Харламовым

О предстоящем разводе Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус уже известно всем. Со слов, Кристины, вопрос о разводе после восьми лет брака был решен еще год назад. На своей странице в Instagram она опубликовала совместное фото с загримированным под старика Харламовым. Актриса также написала:

«8 лет в браке. Довела мужика. Простите, не удержалась)))). Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся».

Эта новость несколько шокировала публику, так как брак шоумена и актрисы считался идеальным. Некоторые решили, что супруги просто решили пошутить, поймать хайп и пропиариться. К примеру, ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила, что ей не верится в историю с разводом Харламова и Асмус. Она считает, что когда люди, у которых есть дети, разводятся, то не делают это напоказ. Сябитова также заявила, что в любом случае она может в своей программе помочь паре помириться.

Некоторые пользователи сети посчитали, что Харламов и Асмус разводятся из-за участия Кристины в откровенных сценах в фильме «Текст». Также пользователи высказали предположения, что на супругов повлияла самоизоляция. Как стало известно, после развода дочь Кристины и Гарика, Настя, останется жить с матерью в загородном доме, а Харламов переедет в московскую квартиру, купленную им в ипотеку в 2014 году. Между тем экс-участник «Дома-2» шоумен Рустам Солнцев назвал развод актеров скучным и предложил Асмус раскрыть грязные детали расставания с мужем. Солнцев ждет жареных подробностей причины расставания пары. Он заявил, что нужен креатив, рассказы о драках, оторванных ушах и других ужасных подробностях.

Позже появилась новость, что развод -это шутка, задание для пары во время их участия в шоу Comment Out. Об этом сообщил ведущий программы Владимир Маркони. Но сам Харламов сообщил, что развод происходит в самом деле. Позже адвокат Асмус, Анатолий Кучерена, предположил, что между артистами есть «какая-то несовместимость», но точная причина развода ему неизвестна.

Отметим, что резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус поженились в 2013 году. В браке у них родилась дочь Анастасия. Надо сказать, что завершение карантина подтолкнуло некоторых звезд к кардинальным измениям в своей жизни. Так, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, как оказалось, расстались после шести лет брака.