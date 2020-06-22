Жена Ефремова получит компенсацию за разбитую машину

Супруга российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова выиграла в суде 120 тысяч рублей у компании «Жилищник». Ей был возмещен ущерб за упавшие на ее автомобиль сосульки.

Прошлой зимой Кругликова припарковала свой автомобиль марки Suzuki Vitara в Плотниковом переулке. В результате на машину упал внушительный ледяной пласт с крыши.

Кругликова потребовала у «Жилищника» финансовую компенсацию, но тогда ей отказали. Поэтому она решила подать в суд. Суд удовлетворил иск Кругликовой, обязав коммунальную службу оплатить ей 120 000 рублей компенсации.

Машина супруги Ефремова пострадала под окнами той самой квартиры, где сейчас актер находится на домашнем аресте. Недвижимость в переулке Плотникова артист приобрел еще в 90-х годах.

Ранее сообщалось, что в день смертельного ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, его жены в Москве не было. Еще с марта Кругликова находилась на самоизоляции с детьми на даче.