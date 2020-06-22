Максим Кононенко назвал 2 версии госпитализации Ксении Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что она сломала нос и находится в больнице. Поклонники были в шоке от этой новости, а также от кадров из больничной палаты, на которых бледная Собчак лежит с пластырями и бинтами на лице.
Собчак опубликовала в своей соцсети видеозапись с больницы, на которой она рассказывает о происшествии.
Коллега Собчак журналист Максим Кононенко выразил свое сомнение по поводу травм Ксении. Журналист удивлен, что после якобы падения, на лице телеведущей нет никаких других травм и ссадин, а пострадал только нос.
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Сегодня первыи? день голосования по поправкам в конституцию. Мои? отец участвовал в написании конституции 93го года,сделал все,чтобы статьи связанные со свободами человека там все-таки были прописаны(этого по одному из вариантов могло бы и не быть) , и тема для меня «родная». Наш выпуск выходит на день раньше-к сожалению я неудачно упала, у меня перелом носа ,сотрясение и надо подлечиться. В выпуске я уже «раненыи? боец». Спасибо врачам ,которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить! Это удивительно и прекрасно. На канале #ОсторожноСобчак смотрите мои? новыи? фильм,в котором я попыталась обьяснить почему не иду голосовать,и почему считаю,что конституция 93го года во многом предопределила то,что происходит сеи?час. Всем спасибо! И да,мои? муж и мама поддерживали меня все это время,я их очень люблю!?? Ссылка в профиле.
Поэтому Кононенко предположил свои две версии произошедшего. Он считает, что звезда решила сделать ринопластику или ее избил муж.
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