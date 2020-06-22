Максим Кононенко назвал 2 версии госпитализации Ксении Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что она сломала нос и находится в больнице. Поклонники были в шоке от этой новости, а также от кадров из больничной палаты, на которых бледная Собчак лежит с пластырями и бинтами на лице.

Собчак опубликовала в своей соцсети видеозапись с больницы, на которой она рассказывает о происшествии.

Коллега Собчак журналист Максим Кононенко выразил свое сомнение по поводу травм Ксении. Журналист удивлен, что после якобы падения, на лице телеведущей нет никаких других травм и ссадин, а пострадал только нос.

Поэтому Кононенко предположил свои две версии произошедшего. Он считает, что звезда решила сделать ринопластику или ее избил муж.