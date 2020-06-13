Авербух рассказал, почему забрал сына у Лобачевой

Фигуристы Илья Авербух и Ирина Лобачева расстались в 2007 году. Спортсмены прожили в браке 12 лет. У них есть общий ребенок, которого они воспитывают вместе. Авербух объяснил причину, по которой сын Мартин остался жить у него, а не с матерью. Разлад в семье начался из-за того, что у Авербуха появились отношения с актрисой Алисой Гребенщиковой, с которой он познакомился на шоу «Ледниковый период». Ходят слухи, что актриса даже родила от него ребенка.

После развода Лобачевой никак не удавалось наладить личную жизнь, из-за чего она начала злоупотреблять алкоголем.

«Почти три года Мартин живет со мной. Это было нашим общим решением. Я не выставляю этот факт как какой-то подвиг. Мы просто живем вместе. Мартин общается со своей мамой», — рассказал Авербух.

После расставания с мужем у Лобачевой завязался роман с актером Дмитрием Марьяновым. Однако артист тоже оказался неверным и переключился на психолога Евгению Бик. Марьянов погиб в 2017 году. Несмотря на предательство, фигуристка тяжело переживала его смерть. Следующий возлюбленный Лобачевой умер от передозировки наркотиков. После этого ее избранником стал Александр Шумаков, который тоже скончался. Шумаков умер в реанимации после попытки самоубийства.

Авербух рассказал, что Ирина попадала в сложные жизненные ситуации, которые сказывались на ребенке. Именно поэтому фигурист забрал его жить к себе. Спортсмен выразил надежду, что у его бывшей супруги все наладится и подчеркнул, что она общается с сыном.